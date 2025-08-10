Una colombiana que reside en España explica las cosas que le gustan del país

Una colombiana que vive en España, impactada con lo que hacemos los domingos en nuestro país: «Para mí fue un choque» La joven también sostiene que, a diferencia de su país «no se ven perros en las calles»

Los colombianos tienen años emigrando a diversos países en busca de un futuro mejor. Alejarse de la familia, de todo lo que conoces, de tu tierra no es fácil y llegar a un nuevo lugar donde no conoces a nadie y ninguna persona te espera, lo hace más complicado.

Hay quienes tardan mucho en adaptarse a las costumbres, a la cultura y a la idiosincrasia del lugar que les recibe, otros logran integrarse rápidamente y comenzar una nueva vida en el país que les acoge y hasta valoran mucho la calidad de vida que pueden obtener en ellos.

Es el caso de la usuaria de Tiktok (@castrofernanda32) quien ha contado su experiencia de inmigración a través de varios vídeos en la red social donde ha dejado ver las cosas buenas que ha descubierto que tiene España.

El valor al tiempo del descanso

La colombiana ha destacado que en su país natal se trabaja de lunes a domingo y normalmente todos los locales se encuentran abiertos al ser el fin de semana parte de los días laborales. Mientras que, ha asegurado que en España son días para «descansar». «No ves establecimientos abiertos, centros comerciales o almacenes abiertos», ha asegurado.

«En Colombia estaba acostumbrada a que el domingo lo coges para descansar, bailar, comprar y todo» ya que muchos trabajan toda la semana.

En cuanto al verano ha recalcado que en España «ves alegría por todos lados», niños en la calle «hasta muy tarde» y como oscurece tan tarde hay muchas actividades para realizar. También ha matizado que le «fascina» el transporte público porque se encuentra «bien organizado».

Protección animal

Asimismo, destaca que «no se ven perritos en la calle». «Cuando yo llegué veía a todos los perritos con sus dueños, sus collares e incluso ahora ya es obligatorio que tenga el chip», ha resaltado. Ha explicado también que en España son «estrictos» con las personas que tienen mascotas «si quieres tener una es como que vas a tener un hijo porque es una responsabilidad muy grande y cualquier cosa que hagas mal con tu perro o con tu gato tendrás multa».

Recordó que anteriormente se veían a los animales afuera de los supermercados y ha indicado que desde que entró en vigor la nueva ley de Bienestar Animal ya «no se ven» a los perros solos y amarrados en estos establecimientos porque conlleva multa que, aunque dice en el vídeo que es de 200 euros, la realidad es que va desde los 500 hasta los 10.000.

También quiso destacar la organización de cableado proque ha revelado que en su país son unos postes a los que les añaden los cables que surten de energía la población, «son como unas telarañas ahí. Se me hizo super raro mirar para el cielo y no ver cables porque todo lo ponen o internamente o pegado por fuera de las casas y eso me gustó», ha concluído la joven.