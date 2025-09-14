Una colombiana que vive en España cuenta cómo es la forma de trabajar de los españoles: «Sé que la gente lo dice» La tiktoker destaca la capacidad para llevar a cabo las tareas de manera concentrada y efectiva

Vivimos en un mundo globalizado y diverso. Sin embargo, las diferencias culturales influyen profundamente en la forma en que las personas abordan los aspectos fundamentales de su vida, como el trabajo. Cada país tiene su propio enfoque y estilo laboral, influenciado por su historia, valores, y estructuras socioeconómicas. En ese sentido, una colombiana que residente en España, conocida en TikTok como 'alexandraristizabal1', realizó un vídeo elogiando la eficiencia con la que los españoles abordan sus actividades cotidianas. En un país donde se valora el equilibrio entre trabajo y calidad de vida, Alexandra destaca la capacidad de los españoles para llevar a cabo sus tareas de manera concentrada y efectiva.

El vídeo, que acumula más de 100.000 reproducciones, comienza con un elogio a la reputación de eficiencia de los españoles: «Son sumamente eficientes, y yo sé que esto lo escucha, lo lee, la gente lo dice... y esto pasa porque esta gente es supremamente eficiente».

Tras esta afirmación, Alexandra comparte una experiencia personal en la universidad, donde los estudiantes se dividían en grupos para realizar actividades a través de Google Drive. En un proyecto en el que colaboró con una canadiense y una alemana, relata que, tras varias distracciones y charlas, tuvieron que quedar más tarde para terminar el trabajo. Sin embargo, cuando se trató de trabajar con estudiantes españoles, la situación fue completamente diferente. Tan pronto como el profesor terminaba de hablar, todos se ponían a trabajar, lo que dio como resultado que las tareas estuvieran completadas al final de la clase sin necesidad de reuniones posteriores.

La responsabilidad individual española

Asimismo, la influencer colombiana destaca la mentalidad compartida de los españoles, donde se valora la responsabilidad individual. «Esta gente tiene súper implantado que el que es bueno para algo y lo puede hacer ya, pues que lo resuelva, y ya al final si ninguno a respondido a algo pues ya nos alineamos para hacerlo en conjunto. Esta fue una de las cosas por las que yo dije: 'Con razón esta gente está donde está'. Tienen la eficiencia súper marcada en su cabeza y realmente no desperdician segundo alguno para empezar a hacer algo», remata.

Por último, tras la publicación del vídeo en la red social de TikTok, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones. En ese sentido, la usuaria 'carsanba' reveló: «Somos eficientes porque queremos irnos de cañas con los amiguis el resto del día, la verdad». Sin embargo, el usuario 'n2332591b1l' se preguntó con humor: «cómo serán en otros países para que digan que en España somos eficientes». Mientras que la usuaria 'inesziris' manifestó: «Soy Española y mi experiencia es diferente jajaja o sea en parte si es como dices pero también nos va el chisme y el parloteo».