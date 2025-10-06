Un argentino que vive en España, tajante sobre la seguridad en nuestro país: «Esta es ahora mi normalidad»

Tener un entorno seguro donde vivir es una necesidad fundamental, y muy agradecida, para todas las personas. La vivienda y los entornos por los que uno se mueve cuando va a trabajar, estudiar, comprar o simplemente por ocio son espacios esenciales en los que poder transitar sin miedo a sufrir robos o agresiones es primordial. Por ese motivo, la seguridad es una fuente constante de debate.

Y es que siempre puedan darse situaciones en los que uno pueda tener la percepción de inseguridad. España, por lo general, es considerado un país sin grandes problemas en este sentido y más para aquellos que vienen de países en los que sí hay malas cifras de criminalidad y en los que la seguridad es un anhelo constante. Es obvio que aquí, igual que en otros países, existen zonas con mayor delincuencia callejera por diversas razones y que la cuestión siempre genere mucho interés.

Seguramente por este mismo motivo se ha popularizado que muchos 'tiktokers' valoren la seguridad de los países que visitan o a los que se muden. Germán, un argentino que vive en España y que se hace decir Ridan en redes acaba de reflexionar en su perfil (@ridan.trip) sobre cómo vive el miedo en España y ha lanzado un mensaje a sus compatriotas que está interesando mucho.

«Es una locura, pero es real»

«Los argentinos que viven en España me entenderán lo que digo», dice él mientras camina por una calle que parce bastante oscura, y más en plena oscuridad. «No sé en qué momento fue que normalicé salir a las 6 de la mañana a trabajar y no tener miedo», exclama él. Ridan insiste en que «es una locura, pero es real y ojalá que la gente de mi país pueda volver a sentir lo mismo».

El joven remarca que desde que está aquí tiene «una sensación de seguridad todo el tiempo» y ha normalizado este sentimiento. Para él es duro porque comenta que está hablando con compatriotas que están en Argentina y que le repiten «una y otra vez» que no pueden salir a la calle por como está la situación allí.

«Esta ahora es mi normalidad y me gustaría que mis compatriotas, mi familia, amigos tengan la la misma suerte que estoy teniendo ahora», clama Ridan, que reitera que espera «que el país cambie para mejor y que la gente pueda salir con sus pertenencias a trabajar tranquila» porque nadie les va a hacer nada ni a robar. «Estos son mis deseos de esta mañana», sentencia.

El vídeo ha generado mucho revuelo y más de 800 personas ya lo han comentado. Muchos argentinos le puntualizan que la situación no es así en todo el país «y tampoco pasa en toda España» esta sensación de seguridad. «Pues los españoles a esas horas sí tenemos miedo...», añade un tal Rafa, en un mensaje que ha recibido muchos 'likes'. En efecto, son muchos los que cuestionan la seguridad actual en nuestro país.