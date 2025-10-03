Una americana que vive en España, atónita por lo que pasa en septiembre en nuestro país: «Entre esto y el cambio de armario...»

Mudarse a España acaba comportando una adaptación a una nueva cultura que no siempre es fácil porque, como todo, trae aspectos positivos y negativos. Es frecuente que la comida, la forma de ser y los horarios, además de un clima envidiable, llamen la atención pero hay muchos más choques culturales.

Emily lo sabe de sobras. Ella es una estadounidense y que vive con su marido español y tres hijos en Madrid y que cuenta su día a día en su perfil de TikTok (@mamainmadrid), donde habla, a menudo con humor, de sus choques culturales, sus planes por la capital y aspectos más caseros y familiares, como los costes del material escolar.

Ahora acaba de publicar un vídeo, un tanto irónico, sobre algo que, años después de haberse instalado aquí, le sigue sorprendiendo. Así, Emily expone algo que ocurre de manera aleatoria entre los españoles durante el mes de septiembre y que a ella le genera alguna que otra duda. La publicación supera las 47.000 visualizaciones.

«Crema de por vida»

En el vídeo se ve a Emily procediendo a abrir un bote de salmorejo y a bebérselo cuando, repentinamente lo aparta para dejar paso a por un puré de verduras que, a la vista de su casa, le apetece y mucho. «Crema de por vida», escribe en la descripción de la publicación.

«Entre esto y el cambio de armario, ¿cómo saber cuando termina la temporada de gazpacho?», se pregunta ella, dando a entender que en esta época del año tiene múltiples dudas por culpa del cambio de estación y temperatura.

Sus dudas no acaban aquí. «¿Por qué todos dejaron de usar zapatos abiertos el mismo día? ¿Qué me estoy perdiendo?», añade ella, dejando claro así la confusión que le provoca enfocar la llegada del otoño desde que vive en España.

La cuestión ha dado para que muchos comenten aspectos similares. «Soy la única que en verano sigue comiendo cocido, lentejas, sopas y cremas?», se pregunta una tal Laura, mientras que Xim reconoce que al bajar de los 25º el otro día en su casa ya comieron puchero «por primera vez desde junio». «He visto una nube. Saca la olla exprés», ironiza otro internauta, cuyo comentario ha conseguido muchísimos 'likes'.