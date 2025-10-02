Una española que vive en China visita Japón y comenta las diferencias que hay: «Los japoneses son un poco más cívicos»

Asia es un continente vasto y diverso, donde la cercanía geográfica no siempre implica semejanza cultural. Cada país, aunque comparta historia, influencias y fronteras, conserva sus propias costumbres, códigos sociales y formas de relacionarse. Las diferencias son especialmente visibles cuando se comparan dos gigantes del continente asiático como China y Japón, naciones que han desarrollado modelos de convivencia y tradiciones muy distintos. Esa ha sido precisamente la experiencia de Claudia Pérez, una española que dirige la academia de idiomas Kejia Inquiries en China, y que, tras viajar a Japón, ha compartido en sus redes sociales su visión sobre las particularidades que distinguen a ambos países.

La empresaria, con varios años de residencia en territorio chino, abrió su reflexión planteando la pregunta que muchos se hacen al visitar la región: «¿Cuáles son las diferencias entre China y Japón?». «Llevo solo tres días en Japón, pero llevo años viviendo en China. Voy a hablaros desde mi punto de vista y mi percepción», matizó, dejando claro que sus observaciones son fruto de su vivencia personal.

Desde el primer momento, la joven española notó un gran contraste en el comportamiento social: «Siento que los japoneses son un poco más cívicos. Todavía no he visto a nadie colarse o intentar colarse en una cola, de la misma manera que en sitios públicos, sobre todo en transporte, no he visto a nadie hacer ruido ni siquiera tener una conversación, cosa que en China no pasa. En China no está mal visto hablar en el metro».

Civismo, moda y limpieza

Entre los aspectos más llamativos destacó la forma de vestir. Según la experta en idiomas, en Japón el cuidado por la imagen es evidente: «A la hora de vestir me gusta muchísimo más cómo visten los japoneses. Desde mi punto de vista visten de una manera mucho más moderna, mucho más sutil. Como que cuidan bastante más su imagen y lo que llevan a la hora de vestir». Esa atención al detalle, asegura, crea una impresión distinta en las calles japonesas frente a lo que suele encontrarse en China.

Otra de las diferencias que más le llamó la atención fue la limpieza. Aunque reconoció que ninguno de los dos países puede considerarse sucio, resaltó una particularidad del archipiélago nipón: «Siento que ni China ni Japón son países sucios, pero he visto mucha menos suciedad en las calles de Japón, así como unos baños públicos mucho más cuidados. También puede ser porque los retretes aquí son supermodernos. Yo creo que incluso se limpian solos. Esto no sé hasta qué punto es cierto, es algo que yo he sentido». En ese sentido, la española subraya que el entorno urbano en Japón transmite una sensación de orden y pulcritud que sorprende a quien viene de otras realidades, incluso dentro de Asia.

Sociabilidad frente a individualismo en la mesa

Pero las diferencias no se limitan a la estética o la higiene urbana. La forma de relacionarse también varía significativamente. «Siento que en China son muchísimo más sociables que en Japón. En China una de las maneras de relacionarse y estar en sociedad es ir a comer a un restaurante. En cambio en Japón es muy común ver a gente comer sola en un restaurante. De hecho es supercomún que en Japón las mesas sean individuales, como si fueran pupitres».

Este contraste se percibe también en la manera de compartir los alimentos. «Y otra diferencia notoria es que en China normalmente se comparten los platos, en cambio en Japón suelen ser más individualistas, cada uno come lo suyo», explica la empresaria. Incluso los gestos en la mesa reflejan esa divergencia cultural: «En China está bien visto eructar o comer con la boca abierta. Es símbolo de que te está gustando la comida o de que has comido bien. En Japón de momento no he visto a nadie hacer eso, entonces intuyo que no es lo común».

Un punto en común

Pese a las diferencias sociales, urbanas y culturales, la española también quiso señalar un elemento compartido entre ambas naciones: la centralidad de la lengua en la vida cotidiana. «Por último, algo que tienen en común ambos países es que hablan su idioma, chino y japonés. Si tienes pensado venir a cualquiera de los dos, te recomiendo que aprendas algunas frases útiles. Nosotros te podemos ayudar desde Kejia Academy porque impartimos ambos idiomas». Para ella, acercarse a estas culturas sin un mínimo de conocimiento lingüístico puede resultar una barrera, y aprender frases sencillas es una muestra de respeto que facilita la convivencia.

La empresaria concluyó su testimonio lanzando una pregunta abierta: «Me gustaría saber si oís alguna otra diferencia que no haya mencionado». Con ello, invita a quienes han viajado o convivido en Asia a compartir sus propias percepciones, enriqueciendo un debate que pone en valor la riqueza cultural del continente.