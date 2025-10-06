Una estadounidense que vive en Madrid avisa a extranjeros: no hagas esto cuando conozcas a un español

La educación y el respeto es muy importante en todos los ámbitos y merece la pena tenerlo en cuenta cuando uno cambia de país y se adentra en una nueva cultura ya que cada región tiene sus tradiciones y costumbres. Por este motivo, siempre es útil enterarse con anticipación de según qué formas y modales que uno debe adoptar cuando viaja.

Igualmente, los extranjeros que vienen, por placer o por trabajo, a nuestro país suelen sorprenderse por muchos de estos hábitos ya nada más conocer a un español. Para ayudarles, una norteamericana que lleva cinco años viviendo en España ha subido un vídeo a TikTok con consejos. Ella es Maddy, que sube virales en su cuenta @maddyinmadrid de su día a día aquí.

En el vídeo en cuestión, publicado hace unos días, Maddy cuenta «cómo ser respetuoso en España» y suma unas 70.000 visualizaciones. Allí remarca casi una decena de recomendaciones para ser amable y no parecer faltón cuando se entabla conversación con un autóctono.

«Algunas cosas básicas»

En primer lugar, Maddy recomienda que al arrancar una conversación «las primeras preguntas no deberían ser sobre qué haces o de qué trabajas. La gente no habla de ello inmediatamente». La estadounidense continúa apuntando que es un error pensar que todo el mundo habla inglés de primeras: «si vas a venir a España, especialmente si vienes para vivir, necesitas aprender español, como mínimo algunas cosas básicas».

Así, la joven recomienda saber decir «hola, ¿cómo estás?, buenos días, gracias...» para no empezar una conversación diciendo «'hola, ¿puedes ayudarme?' o 'hola, ¿hablas inglés?». En tercer lugar, Maddy avisa de que «cuando uno entra a una tienda siempre necesitas saludar y despedirte cuando te vas» y pone como ejemplo decir un simple «hola», «qué tal» o un «hasta luego», «gracias», «adiós»...

Maddy añade que estos saludos también tienen que aparecer cuando uno se cruza con vecinos de la misma finca, ya que «siempre debes saludar y dar un 'hasta luego'». Por otro lado, la joven incide en algo muy típico español y que a otros les sorprende: «cuando conoces a alguien nuevo siempre vas a hacer los dos besos en la mejilla» y que no hay que extender la mano en busca de que te la estrechen, ya que si uno lo hace «van a pensar que eres muy raro».

«Si accidentalmente te encuentras con alguien solo di 'perdón' y no hables demasiado alto», ha añadido ella. Maddy puntualiza que los españoles hablan con un tono de voz fuerte. Para acabar, ella incide en que si estás en una comida «nunca te apresures por la comida» y que las cenas o almuerzos aquí son «sentados, hablando, disfrutando de la compañía» y no debe parecer que tienes prisa por marcharte. «Relájate, disfrútala», recomienda finalmente ella.