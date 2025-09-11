Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica por qué es importante tener claro qué día concreto nos jubilamos

Una buena jubilación es el objetivo que persiguen la mayoría de trabajadores. Sin embargo, en torno a este proceso suelen surgir muchas dudas. Una de las más frecuentes es: ¿cuál debe ser exactamente el último día de trabajo antes de jubilarnos?

Sobre este tema ha hablado recientemente Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y divulgador en redes sociales, donde comparte consejos sobre trámites y gestiones. En uno de sus últimos vídeos explica por qué es tan importante tener claro qué día concreto nos jubilamos y qué pasos debemos dar para que todo se haga de forma correcta.

Según detalla, el hecho causante de una jubilación es siempre el cese laboral. Esto significa que para poder acceder a la pensión, el trabajador debe haber dejado oficialmente su empleo. En la práctica, implica que la empresa debe dar de baja al empleado justo el día en que cumple la edad de jubilación. «Ni un día antes, ni un día después», subraya.

Muñoz pone ejemplos muy claros: si la edad ordinaria de jubilación son los 65 años, ese mismo día debe estar cotizado. En consecuencia, la baja laboral debe tramitarse justo en esa fecha, y no al día siguiente ni con antelación. «Ese será tu último día de trabajo, el día en que cumples los 65 años», resume el funcionario. Lo mismo aplica si la edad correspondiente son los 67 años.

Además, recuerda que los efectos de la pensión comienzan al día siguiente del cumplimiento de la edad. Por eso recomienda avisar con antelación a la empresa para asegurarse de que el trámite se hace correctamente y no haya errores en las fechas.

¿Qué ocurre con los autónomos?

El consejo también vale para los autónomos o trabajadores por cuenta propia. En su caso, deben acercarse tanto a la Agencia Tributaria como a la Tesorería General de la Seguridad Social para confirmar qué documentación y trámites necesitan para cesar en su actividad. Puede ser por venta, por traspaso o por cese, pero el proceso debe estar bien coordinado para evitar problemas posteriores con la pensión.

¿Qué sucede si las fechas no coinciden?

Muñoz advierte que, si el día en que cumplimos la edad seguimos de alta laboral o no hemos cesado en la actividad, la pensión de jubilación será denegada. En ese caso, la única salida es solicitar de nuevo la prestación, esta vez con la fecha correcta de cese.