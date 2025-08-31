La jubilación se endurece ahora entre los nacidos en el 59 para contener el gasto en pensiones

Llega el turno de jubilarse para la quinta de 1959, la de una buena parte de los españoles del 'baby boom' que durante este año cumplen 66 años, pero con una novedosa condición: una parte de este colectivo ha tenido que esperar hasta ... este 1 de septiembre para poder iniciar el trámite ante la Seguridad Social. Son los ocho meses que han transcurrido de 2025, el plazo adicional que la ley les obliga a pasar para poder jubilarse en este ejercicio. Porque la edad legal establecida para este año es ya, la de 66 años y ocho meses, cuyo reloj comienza a estar habilitado a partir del próximo lunes.

Es un paso más en el endurecimiento de las condiciones de las pensiones de jubilación establecido en la reforma del sistema que aprobó el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando fijó en 67 años la edad legal de jubilación, desde los 65 históricos, en un calendario progresivo que va dando sus últimos pasos hasta llegar a 2027. Si este año ha habido que esperar a septiembre; en 2026 se retrasará hasta noviembre, al fijarse en 66 años y 10 meses; para culminar en los 67 dentro de año y medio.

Evolución de los nacimientos en España Totales anuales 1964 697.697 (máximo) 1974 688.711 700.000 1959 654.474 600.000 500.000 Generación del Baby Boom 400.000 1955 1965 1975 1985 La jubilación del ‘Baby Boom’ Condiciones para acceder a la pensión para los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70 Fuente: Seguridad Social e INE / ABC Evolución de los nacimientos en España Totales anuales Generación del Baby Boom 1964 697.697 (máximo) 1974 688.711 1959 654.474 700.000 600.000 500.000 400.000 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 La jubilación del ‘Baby Boom’ Condiciones para acceder a la pensión para los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70 Jubilación a los 65 (si ha cotizado al menos) Años cotizados para cobrar el 100% de la pensión Año de jubilación Edad ordinaria Año de nacimiento 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1977 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 May. de 2023 Jul. de 2024 Sept. de 2025 Nov. de 2026 Ene.de 2028 Ene. de 2029 Ene. de 2030 Ene. de 2031 Ene. de 2032 Ene. de 2033 Ene. de 2034 Ene. de 2035 Ene. de 2036 Ene. de 2037 Ene. de 2038 Ene. de 2039 Ene. de 2040 Ene. de 2041 Ene. de 2042 66 años y 4 m. 66 años y 6 m. 66 años y 8 m. 66 años y 10m. 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 67 años 38 años 38 años 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 38 años y 3 meses 36 años y 6 meses 36 años y 6 meses 36 años y 6 meses 36 años y 6 meses 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años 37 años Fuente: Seguridad Social e INE / ABC

Para finalizar el camino de su vida laboral, quienes nacieron justo antes del año 1960 también pueden jubilarse a los 65. Eso sí, en condiciones más duras de las que han tenido las generaciones previas. Para poder hacerlo en este momento la ley les exige a partir de ahora tener una vida laboral cotizada total que sume al menos 38 años y tres meses en activo. Hasta el año pasado la exigencia era de 38 años. Es decir, es necesario acreditar ante la Seguridad Social un trimestre más de trabajo para poder lograr la jubilación a los 65 años.

En el trasfondo de todas estas reformas se encuentran las medidas de contención de gasto ante el retiro masivo del 'baby boom': los ciudadanos que nacieron entre finales de los años 50 y principios de los 70. En aquella época llegaban a nacer casi 700.000 españoles cada año –ahora apenas nacen 322.000–. Y como llega el momento de su jubilación, las cuentas de la Seguridad Social se verán tensionadas al menos hasta 2040. Un retiro más tardío, con más años de cotización y menos incentivos para hacerlo anticipadamente tratan de ajustar el presupuesto: 200.000 millones en gasto anual; 165.000 millones en cotizaciones; y una deuda de 126.000 millones.

Más allá de estas novedades, otras condiciones siguen vigentes a la espera de cambios que llegarán en apenas unos meses. Para quienes estén pensándose en estos momento salir del mercado laboral y acceder a la edad de oro deben saber que tienen que justificar una vida laboral de 36 años y 3 meses para tener derecho al 100% de la pensión. Es decir, una prestación sin ningún tipo de ajuste.

El sistema establece que para tener derecho a una pensión de jubilación es necesario haber trabajo al menos 15 años. Con ese tiempo, podrán acceder a una prestación que represente la mitad de lo que les correspondería. Ese 50% va incrementándose porcentualmente en función de los años trabajados hasta llegar a los 36 y tres meses actuales, cuando se cobraría la totalidad de la pensión.

Carrusel de modificaciones

El siguiente cambio de calado llegará el 1 de enero de 2026. Hasta ahora, la Seguridad Social computa las cuotas sociales abonadas de los últimos 25 años antes de solicitar el acceso a la jubilación para determinar el importe de la pensión. Pero desde 2026 también realizará esos cálculos con los pagos de los 25 años y cuatro meses previos. De esos cuatro meses adicionales, se podrán descartar los dos con peores cotizaciones, si han mediado circunstancias como el desempleo. Será el trabajador quien tenga que optar por uno de los dos sistemas, el que más le convenga.

Este cúmulo de ajustes no parará en 2026. El siguiente año, en 2027, llegará la jubilación a los 67, así como un tiempo adicional cotizado para poder recibir la pensión completa siempre que se acrediten 37 años de vida laboral, y no los 36 años y un trimestre actual. Otra vuelta de tuerca que supondrá el cierre definitivo a las últimas reformas.

Todos estos cambios están modificando las decisiones de los españoles a la hora de optar por la jubilación. Por una parte lo refleja la edad real a la que se están retirando, que se encuentra ya en los 65,3 años, frente a los 64,4 de 2019. Pero hay otro dato que revela cómo ha cambiado esta decisión vital, vinculado los cambios legales: el 72% de los trabajadores se jubila cuando marca la ley. Y menos de un 30% lo hace antes de tiempo.

Para evitar ese anticipo, los cambios introducidos por el exministro José Luis Escrivá habilitaron un sistema de penalizaciones a la prejubilación que ajustaba la pensión en función del número de meses que se anticipaba el trabajador, en vez de hacerlo por trimestres, como ocurría hasta hace tres años. Por eso, las anticipadas apenas representan un 27% de las jubilaciones que se realizan en España. Otro ahorro para el sistema.