Suscribete a
ABC Premium

Los españoles tendrán que trabajar más allá de los 67 años para sostener las pensiones

Un informe de Caixabank Research apunta a la edad legal de 68,2 años e insta a combinar el empleo con la jubilación durante más tiempo

Las prejubilaciones voluntarias crecen un 46% en una década a pesar de la penalización

Los españoles tendrán que trabajar más allá de los 67 años para sostener las pensiones
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando aún no ha finalizado el calendario por el que la edad de jubilación alcanzará los 67 años en 2027, los ciudadanos pueden ir pensando en un retiro superior a esa cota o, al menos, compatibilizar durante más tiempo el empleo con la pensión. ... Son algunas de las conclusiones que se extraen del informe de Caixabank Research sobre demografía en el que proponen medidas para mitigar el impacto del envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas y el gasto en pensiones: prolongar la vida laboral, mejorar la productividad y atraer más inmigración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app