Los españoles tendrán que trabajar más allá de los 67 años para sostener las pensiones

Cuando aún no ha finalizado el calendario por el que la edad de jubilación alcanzará los 67 años en 2027, los ciudadanos pueden ir pensando en un retiro superior a esa cota o, al menos, compatibilizar durante más tiempo el empleo con la pensión. ... Son algunas de las conclusiones que se extraen del informe de Caixabank Research sobre demografía en el que proponen medidas para mitigar el impacto del envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas y el gasto en pensiones: prolongar la vida laboral, mejorar la productividad y atraer más inmigración.

La edad de retiro es una de las cuestiones que más impacto social provocan cuando los políticos las ponen sobre la mesa. Tras la primera gran reforma de José Luis Rodríguez Zapatero, por la que se pasó de los 65 a los 67 con excepciones de dilatadas carreras laborales, el centro de estudios de Caixabank aboga por aumentar la tasa empleo de las personas entre 55 y 74 años, una circunstancia que «aliviaría considerablemente» la presión sobre las cuentas de la Seguridad social. En España, la tasa actual es del 54%, con lo que llegar al 60% previsto en el escenario base de la Autoridad Fiscal harían falta más reformas como la de la jubilación demorada (incentivos para seguir trabajando más allá de la edad legal). «Políticas que profundicen en esta senda, como permitir compaginar trabajo y pensión, contribuirían a aumentar todavía más la tasa de empleo de estos colectivos», indica.

Más cerca de los 70

También aboga por seguir la senda de otros países, que siguen retardando la edad de jubilación, vinculándola a la longevidad. Y concluye que aplicando tres cuartas partes del aumento de la esperanza de vida entre 2022 y 2050, supondría que la edad real pasaría en España de los 66,2 años que fijaba el calendario en 2022 hasta los 68,2 años en 2050. Esta demora permitiría reducir el gasto en pensiones en 0,5 puntos de PIB.

Ese informe insta a mejorar la productividad para contrarrestar el coste de la presión demográfica en las cuentas públicas. La productividad es la principal fuente de crecimiento económico a medio plazo, de forma que acelerarla reduciría el gasto en pensiones en porcentaje del PIB, aunque el impacto positivo vía un mayor dinamismo económico se vería parcialmente compensado por las mayores pensiones a pagar, derivadas de unos salarios más elevados. Se estima que un crecimiento de la productividad del 1,2% a 25 años vista disminuiría el gasto en pensiones en más de un punto porcentual.

Por último, señala que la inmigración «puede ser una palanca» que ayude también en la dirección deseada, ya que es el fenómeno demográfico que afecta de forma más rápida y directa a la población en edad de trabajar, un elemento clave en la evolución del PIB. Se estima que unos flujos migratorios netos de 385.400 personas al año en el promedio 2024-2050, tal y como prevé el INE, en lugar de las 275.200 del escenario base de la AIReF, permitirían reducir el gasto en 0,3 puntos hasta 2050.