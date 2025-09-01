Suscribete a
Alemania declara insostenible el actual estado de bienestar

Comienza sus trabajos una comisión estatal que formulará, antes de fin de año, propuestas para financiar las prestaciones

Alemania sopesa dar una paga de diez euros al mes a los menores de edad para su jubilación

El canciller alemán, Friedrich Merz
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Una Comisión Social Estatal formada por representantes de los dos partidos que forman la coalición de gobierno alemán, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), ha comenzado hoy su trabajo para formular antes de fin de año propuestas de financiación para beneficios sociales ... como la prestación de ciudadanía, la prestación de vivienda y la prestación por hijos. Se supone que sus conclusiones serán implementadas desde principios de 2026 por el Ministerio de Asuntos Sociales. «El estado del bienestar tal como lo tenemos hoy ya no es financieramente viable con los actuales logros económicos», ha dado el tono de la reunión el canciller alemán, Friedrich Merz, en una conferencia de su partido en Osnabrück. «No me permitiré irritar a nadie con palabras como ajustes sociales, recortes drásticos y demás», se dirigió a sus socios socialdemócratas, «pero el llamamiento es para todos nosotros: demostremos juntos que el cambio es posible, que las reformas son posibles».

