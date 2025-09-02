Ana Terradillos sentencia rotunda a Pedro Sánchez tras su entrevista en TVE: «Ahí pincha siempre»

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', se ha manifestado sobre la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez.

Este lunes Pepa Bueno regresaba a la que ha sido su casa durante mucho tiempo: Televisión Española (TVE) al frente del Telediario 2. Así, la periodista se estrenaba en la cadena pública con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una charla que se convertía en la primera del jefe del Ejecutivo tras catorce meses sin sentarse frente a ningún periodista, por lo que provocaba que todas las miradas se girasen al Informativo para ver qué era lo que decía el presidente del Gobierno. Pues bien, como era de esperar, en esta mañana de martes las reacciones no se han hecho esperar desde el resto de cadenas y una de las primeras ha sido la de Ana Terradillos en 'La mirada crítica' (Telecinco) que no ha dudado en sentenciar al presidente del Gobierno.

'La mirada crítica' recogía el testigo del Informativo matinal de Telecinco y se ponía manos a la obra para informar sobre los temas de actualidad que iban a ser noticia durante la jornada. Ana Terradillos comenzaba con el sumario para avanzar los asuntos que iban a dar forma al programa y tras presentar a los tertulianos que la iban a acompañar rápidamente ponía el foco en la entrevista que Pepa Bueno había realizado a Pedro Sánchez en el Telediario 2 de TVE.

«Al lío, ¿cómo viste al presidente de tu Gobierno?», comenzaba preguntando Ana Terradillos a sus colaboradores que subrayaban que era la primera entrevista en «catorce meses», un dato que provocó la inmediata irrupción de la presentadora de 'La mirada crítica' que cortaba a su tertuliano.

«Pues, sí es importante, sí es importante, porque no es lo mismo lidiar con los periodistas una hora de prensa a sentarte en un medio de comunicación y contestar», aseveraba Ana Terradillos que aprovechaba para dejar un 'recado a Pedro Sánchez. «Por cierto, aquí lo hemos invitado en multitud de ocasiones, ¿eh?», afirmaba la presentadora de 'La mirada crítica' que una vez más hacía pública las negativas que el espacio de Telecinco ha recibido por parte del presidente del Gobierno para ser entrevistado.

Las opiniones de los tertulianos siguieron produciéndose hasta que uno de ellos se centró en las preguntas que Pedro Sánchez recibió sobre la corrupción. «Sufrió mucho en los temas de corrupción como no podía ser de otra manera», señaló el periodista, a lo que Ana Terradillos fue tajante: «Ahí pincha siempre».