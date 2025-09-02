Susto mayúsculo de Alfonso Arús tras el percance que ha dejado en el aire la emisión de 'Aruser@s: «Estaba acongojado»

Susto mayúsculo el que se ha llevado esta mañana de martes Alfonso Arús. Y es que, un inesperado percance ha dejado la emisión de 'Aruser@s' (La Sexta) en el aire. Así, lo ha reconocido el presentador del programa de la cadena de Atresmedia a la audiencia, a la que le ha relatado no solo el incidente que se ha sucedido en el plató del espacio, sino el mal rato que se ha llevado él a diferencia del resto del equipo que no dudó en materializar el dicho: al mal tiempo, buena cara.

'Aruser@s' arrancaba a eso de las 7 de la mañana su emisión y tras la habitual presentación y los primeros compases de programa, Alfonso Arús confesaba a los telespectadores el percance que había ocurrido en el plató poco antes de salir en directo.

«Antes se ha ido la luz dos veces», comenzaba relatando Alfonso Arús al público de 'Aruser@s'. «La primera vez que se va la luz, yo estaba acongojado perdido», reconocía el presentador del programa de La Sexta que seguidamente detallaba los motivos del miedo que había sentido. «Porque pensaba, no vamos a llegar a editar todos los cortes, todos los fragmentos, todas las noticias... He dicho: ¡que no llegamos!», señalaba el conductor del espacio que continuaba haciendo público cómo había reaccionado su equipo.

«La reacción de los editores ha sido empezar a cantar 'cumpleaños feliz'...», desvelaba Alfonso Arús ante las cámaras de 'Aruser@s'. «Yo he pensado lo mismo: ¿nadie tiene cordura en este barco?», le replicaba Tatiana Arús, colaboradora del formato de La Sexta, lo que provocaba las risas de los colaboradores en el plató ante lo sucedido.

Noticia Relacionada El asesinato de Mati y el caso Daniel Sancho, conectados: Se desvelan sus inesperadas coincidencias Mari Carmen Parra El programa de Nacho Abad destapó la inesperada conexión entre las dos investigaciones

«Yo aquí preocupado porque no llegamos y los editores cantando cumpleaños feliz», manifestaba con sorna Alfonso Arús. «¡Bueno, hay que tomárselo con humor!», zanjaba Tatiana Arús ante el percance que finalmente había quedado en un susto.