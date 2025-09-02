Filtran el pastizal que se embolsará Lydia Lozano en su vuelta a Telecinco: «La mejor pagada de la televisión»

'No somos nadie' ha filtrado el dineral que se embolsará Lydia Lozano por su fichaje en 'De Viernes'.

Nueva vida para 'Sálvame'. Y es que, el que fuera programa de Telecinco ya va por su tercera vida tras 'Ni que fuéramos' en Quickie, 'La familia de la tele' en La 1 de Televisión Española y ahora se reinventa como 'No somos nadie'. Un formato que comenzó su andadura por Ten este lunes y que entre sus temas desveló el pastizal que Lydia Lozano se iba a embolsar por su fichaje con 'De Viernes' (Telecinco).

La semana pasada se conocía que Lydia Lozano regresaba a Mediaset como colaboradora de 'De Viernes'. Así, la ex de 'Sálvame' y 'La familia de la tele' saltaba del barco dejando solos a María Patiño, Belén Esteban y compañía. Evidentemente, este tema no ha pasado por alto para 'No somos nadie' que sin dudarlo dejaba los entresijos del fichaje de la periodista al descubierto.

«Yo me alegro mucho por Lydia, que la hayan llamado y se haya ido a Mediaset. Cuando a una persona le sale una oferta, tiene que mirar por su casa y si a ella le interesa más irse a Mediaset, creo que ha hecho lo correcto», señalaba Belén Esteban rompiendo una lanza a favor de Lydia Lozano, antes de asegurar que el fichaje de la periodista por 'De Viernes' se había cerrado el viernes, aunque el interés por la tertuliana venía de tiempo atrás.

Entonces, Alberto Guzmán, excolaborador de 'Mañaneros' (La 1), se centró en el aspecto económico y reveló el dineral que se iba a embolsar Lydia Lozano por su fichaje por Mediaset. «La colaboración quizá mejor pagada de la televisión actual», afirmaba el periodista que revelaba que la colaboradora iba a cobrar por programa «2.000 euros». Una cantidad que multiplicada por cuatro que son las emisiones de 'De Viernes' que hay al mes daría la cantidad de 8.000 euros.