La indignación de Bertín Osborne al defenderse de las críticas por la polémica portada con su hijo: «Me enciendo»

'El Hormiguero' inició su 20ª temporada este lunes 1 de septiembre con un movimiento insólito. Y es que, de forma excepciona, Pablo Motos se sentó con durante la noche con dos invitados que no visitaban juntos el programa. Sergio Ramos cerró la noche promocionando su muy sonada primera canción, 'Cibeles', pero antes el presentador charlaba largo y tendido con un combativo Bertín Osborne.

El paso del andaluz por la última edición de 'Tu cara me suena' sirvió de pretexto para la entrevista. «Me he reído mucho. Me quería ir, a la segunda gala, o la tercera, y decía que no había Dios que lo aguante. Y le cogí el gusto», aseguró. Además, acabó dándole la razón a quienes lo acusaban de esforzarse poco al confesar que ensayaba «poquito» y que llevaba mal la caracterización. «Quería matar a la maquiladora. No me voy a volver a maquillar nunca más, en mi programa tampoco».

Bertín Osborne aclara la 'movida'

Sin embargo, inevitablemente Motos, pidiéndole de antemano que no se enfadara, acababa sacando a relucir la última «movida» del cantante, refiriéndose a la última polémica que ha protagonizado: el reportaje en una popular revista del corazón con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén dos años después de declarar que no iba a reconocerlo.

Bertín Osborne habla de la polémica de su hijo #BertínEH pic.twitter.com/tTosckkEzc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 1, 2025

«La movida la hacen ellos. Tengo un niño, vale. Que es un encanto, es una monada de niño. La gente decía que lo tengo escondido, que hay que ver... Luego lo saco y ahora, otro follón. A mí me la sopla. He sacado a mi niño y ya está ahí, fenomenal y ya está. Ni que tuviera que dar explicaciones», aseveró.

Al hilo, el de Requena quiso saber cuál es la relación actual tanto con la madre como con el pequeño. «Todo bien, si yo me llevo bien con todo el mundo, no me peleo con nadie… Si no, se me nota y procuro no hacerlo. Me enciendo y prefiero no hacerlo», sentenció.