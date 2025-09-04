Ana Terradillos, sin pelos en la lengua, aprovecha el incidente de Pedro Sánchez para lanzarle la 'pulla' del día

Ana Terradillos está de vuelta de sus vacaciones. La presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco) regresó el pasado lunes de sus días de asueto y ya se nota su presencia en el programa. Así, la periodista no dudó en sentenciar la entrevista de Pedro Sánchez con Pepa Bueno en Televisión Española y este jueves ha lanzado un sonoro 'zasca' al presidente del Gobierno ante el imprevisto ocurrido a este que ha provocado las risas en el plató del espacio de la cadena de Mediaset.

'La mirada crítica' se encontraba hablando sobre la guerra total de Ryanair con AENA. Una batalla que había provocado que la aerolínea redujera un millón de plazas en España. Entonces, una última hora provocó la irrupción de Ana Terradillos en medio de la tertulia.

«Pues, hablando de aviones, Pedro Sánchez, al final no va a poder viajar a París, ha tenido una avería en el Falcon, Isabel», manifestaba la presentadora de 'La mirada crítica' que daba paso a la reportera del programa de Telecinco.

«Esto le va a imposibilitar estar en el Elíseo en esa cumbre en apoyo a Zelenski... Ha tenido que anular ese viaje por ese fallo en el avión. lo que hará finalmente Sánchez será intervenir por videoconferencia», señalaba la reportera de 'La mirada crítica' que devolvía la conexión al plató del espacio en donde Ana Terradillos tomaba la palabra para lanzar una 'pulla' a Pedro Sánchez.

«En fin, escúchame, sí, todo le pasa a él, pero voy a hacer esto...», decía la presentadora de 'La mirada crítica' que se pensaba si hacer el jocoso comentario o no. «Pues, que se coja un Ryanair, ¿no?», soltaba Ana Terradillos, finalmente a Pedro Sánchez. «Un Ryanair, o un tren. El tren no llega, pero Ryanair, sí. A París, sí», añadía la periodista que desataba las risas en el estudio del espacio de Telecinco. «Esto es una faena porque era el punto en el que íbamos a coger otra vez relevancia internacional», zanjaba la comunicadora ante las cámaras.