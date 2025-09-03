Susanna Griso se disculpa con Mar Flores tras su metedura de pata: «El año pasado dije algo parecido y se molestó»

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', ha tenido un desliz al abordar un asunto de Mar Flores.

Los miércoles son día de revistas del 'corazón' y ello lleva abrir a programas como 'Espejo Público' (Antena 3) a hacer un repaso a las principales portadas de las publicaciones del país. Así, en el matinal presentado por Susanna Griso han puesto el foco en 'Lecturas', en donde Mar Flores ocupaba un lugar fotografiada con un joven que aseguraban que era su nueva ilusión. Un asunto que ha llevado de manera espontánea a la comunicadora a meter la pata con un comentario que ella misma reconocía que a la modelo le iba a molestar y, por ello, le pedía inmediatamente disculpas.

'Espejo Público' había avanzado en su sección de crónica social y mientras esperaba que uno de sus colaboradores contactase con Andrés Pajares para hablar de las sorprendentes fotos de su hijo, Gema López ponía sobre la mesa la fotografía que 'Lecturas' incluía en su portada. Una imagen en la que se veía a Mar Flores con la que podría ser su nueva ilusión.

Así, el matinal de Antena 3 cuestionaba si las fechas entre el fin de la relación de la modelo con Elías Sacal y las de el inicio con este joven cuadraban. Además, Gema López apuntaba que no era la primera vez que Mar Flores era 'pillada' con ese hombre. «Ha sido fotografiada en compañía de una persona con la que ya había sido fotografiada hace un año», señalaba la copresentadora que recordaba que la modelo ya «había desmentido» entonces aquella relación.

Entones, la presentadora del programa interrumpió a Gema López. «Es un fijo discontinuo», decía con sorna Susanna Griso interrumpiendo a su compañera. «Un fijo continuo perdón que el año pasado dije algo parecido y Mar se molestó conmigo», revelaba la presentadora de 'Espejo Público' que seguidamente se disculpaba con la modelo: «Perdón, Mar».