Estupor con lo visto con el actor Miguel Herrán en el Festival de Venecia: «Lo siento, no me gusta»

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', se ha echado las manos a la cabeza al ver a Miguel Herrán en el Festival de Venecia.

El Festival de Venecia sigue rezumando 'glamour' por los cuatro costados con el goteo constante de actores que desfilan por su alfombra roja. Así, en la última jornada hubo nota española con la presencia del actor Miguel Herrán (conocido por 'La casa de papel', entre otros) que no dejó indiferente a nadie. Y si no, que se lo digan a Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' (La Sexta) que este jueves se ha echado las manos a la cabeza, completamente escandalizado, al ver lo que había pasado con el intérprete a su llegada al certamen.

'Aruser@s' repasaba lo último acontecido en el Festival de Venecia y tras hacerse eco de la visita del actor Jesse Williams, a quien han pillado muy acaramelado con la hermana de Iñigo Onieva, el programa de La Sexta ponía en el centro de la diana al intérprete español Miguel Herrán.

«Miguel Herrán también se ha dado cita en Venecia con un traje muy especial», señalaba el presentador de 'Aruser@s' sin dar más detalles sobre el 'look', algo que dejaba a Tatiana Arús, colaboradora del espacio, «Sí, llevaba un traje bastante ancho, lo que sería el cuerpo y los pantalones, todo de piel, bueno, yo creo que hay opinión para todos los gustos, pero es de los que más arriesga», afirmaba la tertuliana que era interrumpida por Alfonso Arús.

«¿Sabes qué es lo que pasa? Que aquí hay mucha trampa. Entre un diseño bien hecho 'oversize' y que una chaqueta te vaya grande, hay diferencia. Y aquí, te digo yo, que el problema no es el 'oversize'», subrayaba el presentador de 'Aruser@s', a lo que Angie Cárdenas apuntaba que aunque el traje fuera 'oversize', este debería quedar «como un guante».«Y no le queda», le replicaba Alfonso Arús a su colaboradora sobre cómo le sentaba el estilismo a Miguel Herrán.

Noticia Relacionada El sonoro 'zas en toda la boca' de Alfonso Arús a Kiko Rivera por su desafortunado feo a Irene Rosales Mari Carmen Parra «Es lo que tienen los artistas», señaló el presentador del programa de La Sexta tras comentar el testimonio de la que ha sido su mujer

Por su parte, Tatiana Arús quiso mediar y apuntó que el polémico traje estaba firmado por la casa «Trussardi», algo que tampoco pareció convencer a Alfonso Arús. «Parece un globo. Lo siento, no me gusta», sentenció el presentador de 'Aruser@s' el estilismo de Miguel Herrán.