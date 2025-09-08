Ana Terradillos corta a Pilar Alegría con un brutal 'zas en toda la boca' tras lo que afirma ante las cámaras

'La mirada crítica' regresaba este lunes a su horario habitual de 8.00 a 9.00. Así, Ana Terradillos retomaba la dinámica express del programa de Telecinco pero lo hacía con una invitada de peso, ya que Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, entraba en directo para hablar de todos los asuntos de actualidad del momento que afectan de pleno al Ejecutivo. Una entrevista que estuvo llena de preguntas 'clave' pero también de respuestas que por parte de la ministra que hicieron saltar a la presentadora que no dudó en replicar a la política para dejarla ko ante las cámaras de televisión.

Los rótulos de 'La mirada crítica' lo avanzaban a los telespectadores, Pilar Alegría iba a estar en directo en el programa y estuvo. Eso sí, hubo que esperara hasta el final del espacio de la cadena de Mediaset para presenciar la charla entre Ana Terradillos y la portavoz del Gobierno que tuvo que hacer frente a temas como la financiación irregular del PSOE, los presupuestos generales del Estado o la polémica apertura del año judicial. Precisamente, fue este último asunto el que llevó a la presentadora del espacio a 'revolverse' ante la ministra tras escuchar la afirmación que esta dejaba ante las cámaras.

«¿Cómo ha sentado al Ejecutivo las críticas de la presidenta del Supremo que carga contra los que lanzan críticas contra los jueces y dice que lo hacen porque no tienen argumentos para defender otra cosa. ¿Ustedes se sienten aludidos?», le cuestionaba Ana Terradillos a Pilar Alegría que respondía que durante el acto se vivió «una absoluta normalidad institucional». «La única anormalidad de ese día es que por primera vez no acudió el líder de la oposición, Núñez-Feijóo», contestaba la invitada de 'La mirada crítica' que era interrumpida inmediatamente por la presentadora.

«Hombre, ministra, perdone que la interrumpa pero la anomalía grande es que el fiscal general del Estado está imputado. Perdone, perdone, pero me dice usted anomalía, la anomalía es esa, que esté imputado a un fiscal general del Estado, esa es la anomalía en mi humilde opinión», aseveraba Ana Terradillos que cortaba de esa manera la afirmación de Pilar Alegría en 'La mirada crítica'.