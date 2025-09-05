Ana Terradillos 'pone en aprietos' a Patricia Pardo ante las cámaras con la revelación personal que hace de ella

La amistad y buen rollo entre Ana Terradillos, Joaquín Prat y Patricia Pardo es por toda la audiencia de Telecinco conocida. Y es que, el tiempo que coincidieron en 'El programa de Ana Rosa' debido a la baja de Ana Rosa Quintana los unió para siempre y esto se ha estado viendo durante estos últimos años en los que sus carreras se separaron. Así, ha sido una constante los chascarrillos y comentarios entre los comunicadores cuando 'La mirada crítica' ha dado paso a 'Vamos a ver'. Pues bien, este viernes, Ana Terradillos daba paso por última vez al matinal (el lunes ya regresa Ana Rosa Quintana) y antes de dejar a los mandos a Patricia Pardo, la comunicadora revelaba un dato personal de su compañera.

'La mirada crítica' llegaba al final de su emisión y Ana Terradillos subrayaba a los telespectadores que a partir de la próxima semana, el programa regresaría a su horario de antes de verano. «A las 8», hacía hincapié la presentadora del programa de actualidad de Telecinco señalándose el reloj con la misión de que todo el público recordase que el mítico formato volvía a su horario habitual.

Con el mensaje lanzado, Ana Terradillos se despidió de sus colaboradores pero antes de hacer lo propio con la audiencia, la comunicadora se salió del guión para hacer una confesión muy personal de Patricia Pardo, que llegaba a continuación con 'Vamos a ver'.

«El lunes, les espero, a las 8 horas, no me fallen. Bueno, ahora que me escucha mucha gente, hoy es el cumpleaños de Patricia Pardo por si la quieren felicitar ustedes, yo ya la he felicitado», revelaba Ana Terradillos ante las cámaras de 'La mirada crítica'.

Entonces, llegó la presentadora de 'Vamos a ver' que se vio en la obligación de responder a Ana Terradillos. «Hola, muy buenos días a todos ustedes, hoy es 5 de septiembre y como les acaba de decir mi compañera, mi amiga Terradillos, efectivamente, hoy me caen 42 años», señalaba Patricia Pardo que confirmaba el dato y confesaba cuál era la edad que cumplía. Un inicio inesperado de programa que terminó haciendo públicas sus sensaciones. «Y estoy muy feliz y orgullosa de cumplirlos con toda esta gente que luego van a ver ustedes, los mejores», zanjaba la periodista de Mediaset.