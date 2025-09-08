Demoledor editorial de Ana Rosa Quintana contra Pedro Sánchez en su regreso: «Un presidente muy Franco y muy Maduro»

Ana Rosa Quintana está de vuelta en las mañanas de Telecinco. Así, la comunicadora ha abierto una nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' tal y como la finalizó, 'atizando' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, no sin antes de acordarse del gran protagonista del día, Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open y nuevo número 1 de la ATP que por unos segundos le robó los focos al jefe del Ejecutivo. Un editorial que como cabía esperar estuvo lleno de 'dardos', críticas llenas de mucha sorna.

«El Gobierno retoma una legislatura consumida, consumida como el rostro del presidente», comenzaba exponiendo Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' antes de acordarse del paso de Pedro Sánchez por TVE para ser entrevistado por Pepa Bueno. «Pensaba que iba a volver relajado, porque solo ha pasado unos minutos fuera de La Mareta para pasar unos segundos en las cenizas de la España quemada y luego, eso sí, asegurar en TVE que le encanta conceder entrevistas tras 14 meses sin conceder una sola entrevista», apuntaba la periodista que arremetía contra el presidente del Gobierno a base de ironía. «Pensé que iba a venir, la verdad, descansado, porque estaba tranquilo, con 40 escoltas, el litoral cerrado, rodeado de su familia pero no hay paz para los cansados», aseguraba la presentadora que le daba otro golpe al jefe del Ejecutivo. «Aunque Sánchez recuerda el lozano reflejo que lucía en el retrovisor del Peugeot en el que viajaba con tres imputados», afirmaba Quintana que continuaba con su editorial acordándose de su comentado rostro y de la visita de Illa a Puigdemont.

«El lustroso aspecto de Sánchez formaba parte de un cuento en el que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves a reflejar una realidad demacrada. Sánchez pide un pacto de Estado para una España que no sabe gestionar, solo congestionar. Si la cara es el espejo de la legislatura, Sánchez ha vendido su alma a Puigdemont. El curso ha comenzado con la tradicional audiencia del fugado de Waterloo a un emisario del Gobierno rindiéndole pleitesía», manifestaba Ana Rosa Quintana que seguidamente daba otro 'golpe' al presidente por los trenes y los jueces. «Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas, en el que somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes van a llegar tarde durante los próximos tres años. Un país en el que los jueces hacen política porque imputan a sus familiares», decía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que se centraba en la apertura del año judicial.

Ana rosa Quintana, demoledora con Pedro Sánchez

«Para que funcione el Estado de Derecho debe haber Estado. La apertura del año judicial viene marcada por una broma del Ejecutivo, que ha querido reírse de la Justicia inaugurando el curso con un fiscal general procesado que va a sentarse en el banquillo en un año judicial que el mismo inaugura. El chiste no ha hecho gracia a los profesionales de la judicatura, pero como decía Gila: si no saben aguantar una broma márchense de los pueblos», comentaba Ana Rosa Quintana que seguía 'despachando' a Pedro Sánchez.

«Los presupuestos son como un vampiro, unas cuentas que nos chupan la sangre para hacer una quita a Cataluña. Narciso murió tras enamorarse de su reflejo, pero el cuento de la belleza ha dado paso al de la desolación. Espejito, ¿quién es el más resiliente? Tú, ya no, Pedro. Sus socios se han convertido en un espejismo y la corrupción se sienta en su mesa. Por mucho menos llamó indecente a Rajoy pero dicen que le insultan y faltando al respeto a millones de españoles asegura que no convoca elecciones porque las perdería» manifestaba Ana Rosa Quintana a los espectadores del matinal de Telecinco.

«Un presidente muy Franco y muy Maduro», apuntaba con sorna la comunicadora haciendo un claro juego de palabras con los dos dictadores antes de poner el punto y final a su editorial. «Menos pataletas y más papeletas», sentenciaba Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez ante las cámaras de Telecinco.