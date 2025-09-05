El rotundo 'recado' de Susanna Griso a la presidenta del Supremo tras lo visto en su intervención

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', no se ha mordido la lengua en dejar un 'recado' a la presidenta del Supremo.

Este viernes toda la actualidad política pasaba por la apertura del año judicial. Así, desde bien temprano los equipos de reporteros de todos los programas de televisión daban cobertura al acto con el ojo puesto en la polémica presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación. 'Espejo Público' (Antena 3) fue uno de los espacios que siguió de cerca todo lo que ocurría en la ceremonia conectando en directo en diversos momentos, a la vez que comentaban lo que iba ocurriendo. Así, llegó el momento en el que la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, tomó la palabra y ahí fue cuando Susanna Griso, presentadora del matinal de Antena 3, no pudo evitar lanzarle un 'recado' ante lo que había visto toda la audiencia.

La apertura del año judicial era el tema estrella de la mañana y 'Espejo Público' hacía todos los esfuerzos por llevar a casa de los telespectadores lo que ocurría en el acto marcado por la foto del Rey con el fiscal general del Estado. Durante la primera parte, del espacio, se abordó el asunto y cuando comenzó la ceremonia, el matinal de Antena 3 paralizó la emisión para mostrar lo que ocurría en el salón de plenos del Tribunal Supremo.

Con esta tónica, 'Espejo Público' llegó a la sección del 'corazón' y aquí, una vez más, el programa de Antena 3 detuvo su escaleta para dar paso a lo que ocurría en la ceremonia justo en el momento en el que Isabel Perelló, presidenta del Supremo, tomaba la palabra.

«Vamos a ver su discurso. Se espera que haga un discurso duro, contundente contra los ataques del Gobierno a la judicatura», indicaba Susanna Griso que añadía que se habían producido «tímidos aplausos» al fiscal general del Estado.

Entonces, 'Espejo Público' ofreció la imagen de la presidenta del Supremo que acababa de iniciar su discurso. Una alocución en la que los espectadores observaron a Isabel Perelló con evidentes problemas en su lectura y que también fueron percibidos en el plató del matinal, de los que Susanna Griso se pronunció sin filtros.

«Yo siempre me encuentro que Isabel Perelló, y va un poco por todos los jueces, deberían hacer algún curso de oratorio, ¿no os parece?», señalaba Susanna Griso a modo de recomendación a la presidenta del Supremo que extendía al resto de magistrados. «Te lo compro. Es una asignatura pendiente que tienen», replicaba Isabel Rábago antes de que 'Espejo Público' continuara con su sección del 'corazón'.