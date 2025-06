Alessandro Lecquio retrata Alejandra Rubio con una demoledora sentencia: «Del plató a la prisión, pasando por...»

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia la han vuelto a liar. Sí, la mediática pareja ha vuelto a dar la nota al subir a sus redes sociales un vídeo en el que aparecían gritando a las puertas de la cárcel donde el hermano del hijo de Mar Flores cumple condena. Así, 'Vamos a ver' (Telecinco), programa en el que colabora, han abordado el asunto y esto les ha llevado a criticar ferozmente la actitud incoherente de la hija de Terelu Campos. Unos reproches que han tenido su máxima expresión con Alessandro Lecquio que ha sentenciado de manera demoledora a su compañera.

'Vamos a ver' llegaba a la recta final de su emisión pero antes de terminar le quedaba un último asunto por abordar que no era otra cuestión que la presencia de Carlo Constanzia y Alejandra Rubio a las afueras de la cárcel en la que cumplen condena los hermanos del hijo de Mar Flores para felicitar a grito pelado a uno de ellos.

El matinal de Telecinco emitía las imágenes que la pareja había subido a sus redes sociales y a la vuelta, el equipo de 'Vamos a ver' se lanzaba a por Alejandra Rubio que estaba en el plató. «¿Para qué lo colgáis en redes?», le preguntaba Joaquín Prat a la colaboradora que con una actitud altiva le respondía. «Lo ha colgado Carlo, ha sido su decisión, es su forma de reivindicar que no le parece bien todo lo que está pasando...», comentaba la tertuliana que era frenada por el presentador. «Que no está justamente condenado su hermano», le apostillaba el conductor del espacio de Telecinco. «Si se ratifica, ¿también denunciaréis que es injusto?», le volvía a cuestionar Prat a Rubio. «Es que no sabéis si se van a hacer ciertas cosas», contestaba la tertuliana que era replicada por Joaquín Prat. «No se pueden aportar pruebas nuevas en un recurso», le puntualizaba el presentador a la hija de Terelu Campos que por momentos se iba enfadando.

«Tú dices que no te gusta que se hable de tu vida privada y de lo que haces, porque si no te gusta que se hable de ti, tu pareja ha subido una imagen...», le reprochaba, por su parte, Adriana Dorronsoro. «Lo he reposteado yo también, así que no hay discusión. No vayáis por ahí», le 'advertía Alejandra Rubio a la copresentadora, mientras se echaba encima a otros compañeros de 'Vamos a ver'.

«A mí me parece que es ser poco coherente», le recriminaba Antonio Rossi a la tertuliana del programa de Telecinco. «A mí las gilipolleces que dicen muchas personas de mi alrededor me parecen una tontería al lado esto...», respondía Alejandra Rubio que veía cómo Alessandro Lecquio se sumaba a las críticas.

Alessandro Lecquio

«No olvidéis que la familia es víctima, son situaciones tan duras, que todo lo que haga la familia me parece bien. Y lo ha colgado para que se vea a su mujer repartir amor», le soltaba con sorna el tertuliano a Alejandra Rubio que no aguantaba los comentarios de sus compañeros de Telecinco que le afeaban su continua exposición.

«Yo creo que tengo un límite muy claro en lo que digo y no digo, y hago lo que me parece bien... Si no os parece bien fenomenal», se defendía la colaboradora de 'Vamos a ver' que todavía le quedaba por escuchar la demoledora sentencia de Alessandro Lecquio.

«A mí me parece fantástico. Del plató a la prisión, pasando por el 'corazón'», afirmaba rotundo el tertuliano del espacio de Telecinco, dejando claras las intenciones de la pareja, algo que provocó el estallido de Alejandra Rubio. «Si te vas a reír de esto vamos a terminar fatal», le 'avisaba' la colaboradora de 'Vamos a ver' a Alessandro Lecquio que se reafirmó en sus declaraciones.