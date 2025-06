Joaquín Prat se 'venga' de Isa Pantoja: el 'dardazo' que ha sacado a la luz su gran descortesía tras su marcha a TVE

Isa Pantoja ha dado a luz este fin de semana a su primer hijo en común con su marido Asraf Beno. Así, la hija de Isabel Pantoja llenaba las tertulias de corazón de los diferentes programas de televisión, incluido, el de 'Vamos a ver' (Telecinco), espacio en el que la joven colaboraba hasta que los dejó para irse a 'La familia de la tele' (La 1). Un adiós desde el que el programa de la cadena de Mediaset nunca se manifestó pero que este lunes aprovechando que la tertuliana era parte del contenido por su nueva maternidad, Joaquín Prat, presentador del matinal, no se ha cortado en lanzarle todo un 'dardo' envenenado a la que fuera su compañera.

'Vamos a ver' llegaba a la recta final de 'El club social' y tras hablar largo y tendido de la última gala de 'Supervivientes', Adriana Dorronsoro, copresentadora del matinal de Telecinco, cambiaba de tercio y ponía sobre la mesa la nueva maternidad de Isa Pantoja.

«Bueno, hasta aquí 'Supervivientes', estaremos muy pendientes a lo que ocurre con Montoya y estamos de enhorabuena porque Isa Pantoja ha dado a luz a su segundo hijo», anunciaba la periodista. «Eso siempre es una buena noticia», le replicaba Joaquín Prat, que seguidamente le dedicaba todo un dardo envenenado a la hija de Isabel Pantoja.

«Lo que pasa es que a Isa se le olvidó despedirse de nosotros cuando se fue a la competencia», soltaba el presentador de 'Vamos a ver' a Isa Pantoja. Los no y los sí se repartieron entre los colaboradores del matinal, algo que chocó a Joaquín Prat. «De mí no se despidió», afirmó Joaquín Prat ante las cámaras de Telecinco, mientras volvía a preguntar a sus compañeros si la excolaboradora se había despedido de ellos. El «no» fue generalizado, por lo que el intento de 'tapar' la descortesía de la joven por parte de Adriana Dorronsoro se vino abajo. «Bueno, pues desde aquí le mandamos un besito y mándale a Joaquín un mensaje», bromeaba la periodista, mientras que Prat dejaba claro que no hacía falta que le escribiera nada.