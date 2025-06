'Vamos a ver' desenmascara a Lamine Yamal: «No le viene bien que se sepa todo el intríngulis»

Lamine Yamal se ha convertido en el inesperado protagonista de la prensa del 'corazón' en el inminente inicio del verano. Así, sus fotos esta semana en una conocida revista de la crónica social con una 'influencer' de 30 años han desatado todo un debate nacional acerca de esta relación siendo el futbolista menor de edad. Pues bien, si este jueves Alessandro Lecquio decía lo que muchos piensan del deportista desde el sofá de 'Vamos a ver' (Telecinco), este viernes, Giovanna González, tertuliana del mismo espacio, ha desenmascarado a Yamal ante las informaciones que han aparecido sobre un acercamiento entre él y la modelo Claudia Bavel.

Todo sucedía en la recta final de 'El club social' de 'Vamos a ver', cuando Adriana Dorronsoro, tras hablar de Alejandro Sanz, cambiaba de personaje y ponía el foco en las declaraciones que 'TardeAR' había recogido de Lamine Yamal, en las que aseguraba que Claudia Bavel había querido quedar con él para hacerle una trampa y hacerle unas fotos, del mismo modo que el futbolista afirmaba que no había quedado con la modelo porque él no había querido.

Unas declaraciones que Giovanna González negaba en el plató de 'Vamos a ver'. «A ver, es que yo entiendo que Lamine no quiera que se sepa de su vida privada, yo entiendo que quiera estar ajeno a todo esto, pero lo que no puede hacer es mentir y dejar mal a otras personas», comenzaba diciendo la periodista del matinal de Telecinco. «Porque yo sí sé por parte de Claudia y porque he visto mensajes que es que ella nunca le ha escrito primero a él, siempre ha sido él quien la ha buscado y la ha invitado a fiestas y ella es la que siempre ha rechazado quedar porque es menor y ha dicho: 'yo, ahora mismo no quiero quedar'», manifestaba la colaboradora. «A día de hoy, todo el rato ha dicho que no a Lamine. Entonces, él no puede decir que ella le ha tendido una trampa, cuando ella todo el rato desde el principio le ha dicho que no», afirmaba la periodista ante las cámaras de 'Vamos a ver', mientras sus compañeros se interesaron por cómo habían sido los mensajes entre el futbolista y Bavel.

«Él intentando buscarla, en un momento ella dejó fluir un poco pero se dio cuenta que no podía seguir por ese camino y frenó todo esto», indicaba Giovanna González, que tras describir el calvario que estaba sufriendo la joven en redes, volvió a la carga por Lamine Yamal. «Porque él lo niega, porque él estaba quedando también en ese tiempo también con otra 'influencer' y no le viene bien que se sepa todo el intríngulis. Me parece mal que vaya de santo», sentenciaba la periodista de 'Vamos a ver'.