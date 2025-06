El director de 'Lecturas' se enfrenta a Ábalos tras verse señalado: «El testimonio de Valerí no tiene fisuras»

La escándalos que acorralan al Gobierno están cruzando los límites de la corrupción política a ámbitos del corazón. Y es que, en el catálogo de mujeres relacionadas con José Luis Ábalos, este martes se conocía en 'TardeAR' (Telecinco) que estaba una antigua conocida de la cadena de Mediaset: Valerí, la amante trans de la que tanto se había hablado el curso pasado por su 'affaire' con Álvaro Muñoz Escassi.

Una noticia de la que daba todos los detalles Luis Pliego, director de la revista Lecturas, medio que adelantó las declaraciones de la escort en la que aseguraba que había tenido una relación con el exministro de Transportes. Ábalos, en X, desmintió dicha relación y señalaba tanto a la publicación como al 'magacín'. Un señalamiento ante el que Luis Pliego ha salido al paso este miércoles en 'La mirada crítica' siendo muy claro con Ábalos.

«Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal 'Valeri Cuéllar'. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser», comenzaba diciendo José Luis Ábalos en su post en X tras saltar la noticia en Telecinco. «Directamente ya no existen los pseudomedios. Todos se han convertido en la misma cochiquera. Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé inmediatamente acciones judiciales contra este impostor y el medio que ha puesto en marcha esta repugnante #FakeNews», advertía el exministro.

«¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? ¿Hay que consentir a periodistas lo que no se consiente a otros profesionales? La actual crispación de la política española comienza por aquí», sentenciaba el exministro que este miércoles ha obtenido la respuesta desde 'La mirada crítica' de uno de los señalados, Luis Pliego.

Luis Pliego responde a Ábalos

Ana Terradillos conectaba con el director de 'Lecturas' y sin rodeos iba al grano. «Te llama pseudomedio», le indicaba la presentadora del programa de Telecinco, a lo que Luis Pliego reaccionaba. «No es la primera vez que me lo llaman porque cuando publicas algo de alguien que no le gusta pero es verdad, pues se ataca al periodista», empezaba diciendo el periodista.

«El testimonio de Valerí no tiene fisuras, nosotros le damos toda la credibilidad, ella tiene pruebas que en cualquier momento puede poner a disposición de quien quiera», afirmaba el invitado de 'La mirada crítica' que, ante la posibilidad de que fuera a testificar, era claro.

«Ella dice que se le clona el teléfono, ella recibe una llamada de la Policía y se le clona el teléfono, pero a testificar, no», aclaraba Luis Pliego que explicaba en el programa de Telecinco por qué no aparecía en los listados de la UCO. «Ella es que no se llama Valerí, tiene otro nombre, es decir, que tampoco la encontrarían. Ella no está llamada a testificar porque ya hizo su trabajo», zanjaba el director de la revista 'Lecturas' en 'La mirada crítica'.