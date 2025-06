'Espejo Público' quita la careta al sintecho de Barajas al que encontró trabajo: «Un caradura de libro y un vago de manual»

«Defraudada». Así ha manifestado Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' (Antena 3) sentirse esta mañana de miércoles con Salva, el sintecho de Barajas al que el espacio de Atresmedia le encontró trabajo, dándole la oportunidad de comenzar una nueva vida. Y es que, el matinal ha informado que el joven abandonó el trabajo en un pequeño hotel rural de Asturias a los tres días. Eso sí, tres días, de los que uno llegó tarde y el otro se lo tomó libre «por asuntos propios». Toda una desilusión la que se ha llevado el matinal y que no ha dudado en reprochárselo a la cara al joven, que se ha llevado un demoledor 'rapapolvo' de todos los integrantes del equipo.

Todo ocurría en la segunda franja de 'Espejo Público', cuando Susanna Griso recordaba a los telespectadores el nombre de Salva, el joven sintecho de Barajas al que habían encontrado trabajo en Asturias. Así, el programa de Antena 3 emitía una pieza recordando cómo lo conocieron en el aeródromo madrileño y cómo fue su paso por el plató hasta su llegada al establecimiento del empresario que le quiso dar una oportunidad. Sin embargo, el vídeo también se hacía eco de cómo Salva dejó el trabajo a los tres días porque, según el joven, «era muy duro», y cómo ahora vivía con su novia y se dedicaba a realizar vídeos en TikTok.

«Cuéntanos, ¿qué ha pasado?, ¿por qué no ha funcionado el trabajo?», le cuestionaba directamente Susanna Griso a Salva. «Pues, yo salí de unas circunstancias difíciles, era un trabajo muy físico, en el cual, para la adaptación solo tuve cuatro días para descansar y conseguir un tono físico adecuado para el trabajo... », comenzaba excusándose el ex sintecho de Barajas que era frenado por la presentadora cuando esta observaba cómo el joven arremetía contra la prensa por «bulo mediático» y señalaba ante las cámaras que no quería aparecer en 'Espejo Público', pero que la redactora había insistido.

«Perdóname, pero que menos que una explicación, yo aquí también soy parte afectada», le cortaba Susanna Griso. «En el momento que tú aceptas un trabajo que sabes que es de camarero de piso, que yo sé que es duro, pero era un hotelito pequeño, no eran muchas habitaciones. Tú sabías a lo que te ibas a enfrentar», le reprochaba la periodista de 'Espejo Público' a Salva que se defendía. «Intenté, puse la mayor de las iniciativas...», explicaba el invitado del matinal que nuevamente era frenado por la presentadora. «No me lo creo, si a alguien se le da un trabajo, da la vida por mantenerlo, no es tu caso, perdóname. Llegaste tarde el segundo día, te dio 150 euros y te los gastaste en invitar a la gente, el tercer día te lo pediste por asuntos propios...», le recriminaba muy indignada Susanna Griso al joven que le replicaba que todo eso eran «bulos».

'Espejo Público' sentencia sin rodeos al ex sintecho de Barajas

Una defensa que no convenció a la presentadora de 'Espejo Público' que no detuvo su 'rapapolvo' ante las justificaciones sin sentido de Salva. «¿Tú crees con 28 años, en el momento q sales del hoyo , se te da una oportunidad, tiene un ataque de ansiedad tu madre... tienes que ser más maduro, la familia hay que dejarle atrás», le soltaba Susanna Griso al ex sintecho que había comentado que el tercer día no se vio con fuerzas de trabajar porque su padre le había escrito en su muro de Facebook acusándole de «delitos graves y agresiones en el aeropuerto».

La versión del joven no se sostenía y los colaboradores de 'Espejo Público' fueron muy claros con Salva. «Yo creo que tu has tenido tus 15 minutos de gloria y desde mi punto de vista te han dado la oportunidad que merecían otras muchas personas y tú la has desaprovechado», le decía sin rodeos uno de los tertulianos del matinal que seguidamente se mostró demoledor con el joven. «Si ahora quieres dedicarte 'tiktoker', yo te aconsejo que toda España lo que piensa de ti es que eres un caradura de libros un vago de manual, por lo que si quieres desmentir eso, hazlo, pero no te enrolles y que sepas que todo el mundo piensa eso», sentenciaba el colaborador de manera tajante, mientras que otra tertuliana también se mostraba dura con él.

«Flaco favor a otras personas sin techo les has hecho», le espetaba la colaboradora de 'Espejo Público', mientras que para terminar el momento Susanna Griso le decía a la cara lo que toda la audiencia pensaba: «Me siento defraudada contigo. La sensación que tenemos es que te vas a buscar carrera como 'tiktoker'».