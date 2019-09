Actualizado 11/09/2019 a las 22:45

Este miércoles, «El hormiguero» invitó a su plató a Inma Cuesta y a Mafalda Carbonell, las dos actrices de la película «Vivir dos veces». Las actrices, de dos generaciones diferentes, acudieron al programa para revelar algunos de los secretos del rodaje. Sin embargo, lo que no se podía imaginar Pablo Motos es que saldría damnificado de la entrevistas a las intérpretes.

Todo estaba transcurriendo con normalidad cuando, de forma completamente inesperada, Inma Cuesta pidió salir del tema de conversación para abordar otro que le inquietaba. Y es que, como aseguró en «El hormiguero», era el momento de que le hicieran el homenaje que se merecía.

«Me han confirmado que este es mi programa número 11 y no me has dado mi tarjeta Platino», le dijo Cuesta a Pablo Motos. Y es que, los invitados, cuando han pasado en diez ocasiones por el asiento de invitado, se le ofrece este reconocimiento, que incluye una tarjeta, taza personalizada, entrada triunfal en el plató en coche y un vídeo repasando los grandes momentos en el programa.

Sin embargo, a pesar de que dicho reconocimiento le correspondía a Inma Cuesta, Pablo Motos no se lo dio. De hecho, no esperaba que saliera en directo con dicho hecho. «Me estoy poniendo colorado», reconoció el presentador de «El hormiguero», sin saber muy bien qué decir.

Por ello, Inma Cuesta fue la que intentó solucionar la situación que ella misma había creado. Por ello, intentó disculpar el detalle del programa. «No pasa nada, pero la próxima vez me das la tarjeta», le dijo la actriz.

Sin embargo, no es que a Pablo Motos se le haya olvidado el detalle, sino que había una explicación a todo ello. «Déjame que te explique: como venías con Mafalda Carbonell, nos parecía mal que entraras en coche, con el vídeo, y que ella entrara después de ti. Ha sido por delicadeza hacia ella», aseguró Pablo Motos en «El Hormiguero».

Pero, además, Mafalda Carbonell, hija del también intérprete Pablo Carbonell, tenía su propia historia de superación que narrar. Y es que, como reconoció, nació con una extraña enfermedad de niña con la que todo el mundo pensaba que sería incapaz de levantarse de una silla de ruedas.

«No me acuerdo de nada», aseguró la joven actriz, al tiempo que reconocía que no tenía ninguna secuela de aquello. Es más, sino que no tiene ningún tipo de impedimento ni para llevar a cabo su vida con completa normalidad ni para desarrollar su trabajo como actriz. «Después de aquello, logré salir adelante». Siendo una gran seguidora de Millie Bobby Brown, estuvo emocionada con el hecho de sentarse en la misma silla en la que lo hizo la actriz de Once en «Stranger Things» en «El hormiguero», la única producción con la que asegura haber llorado Carbonell.