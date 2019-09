Actualizado 05/09/2019 a las 23:01

Esta semana, «El hormiguero» ha cerrado la semana con Amaia Romero, la ganadora de «OT 2017» como última invitada de la semana. En unos días sacará al mercado su primer álbum de estudio, pero no solo habló de lo bien que le va en el mundo de la música, sino que también habló de los fenómenos paranormales que ha vivido en sus algo más de 20 años de vida.

Uno de los detalles que nadie se imaginaba era que el origen de su single «El relámpago» estaba basado en su experiencia personal. Y es que, tal y como reveló en «El hormiguero», de joven le cayó una ramificación de estos fenómenos atmosféricos encima. «No me cayó un rayo, me cayó una ramificación. Es más común de lo que parece, no es tan raro», aseguró.

Tal y como desveló Amaia Romero, todo sucedió cuando volvía a casa. «Iba con un paraguas, volviendo de la academia porque tenía malas notas. Era de noche y llovía muchísimo. Había un descampado, estaba pasando por ahí y me cayó. Era el primer rayo que cayó en esa tormenta. Se iluminó toda la calle. Me quedé sorda por un momento. Fue una experiencia bastante loca, pero no me pasó nada. Noté que me entraba el rayo hasta el antebrazo y se me quedó el brazo como tonto. Luego bromeas un poco con eso, pero esa noche tuve medio. Estaba medio en shock», aseguró en «El hormiguero».

Pero no es la única experiencia extraña que ha vivido, sino que también narró cómo estuvo escuchado durante un tiempo psicofonías. «Son cosas rarísimas, pero juro que es verdad. En tercero de la E.S.O. iba al conservatorio y me convalidaban asignaturas, y me llevaban a un aula vacía para que estudiara. El primer día que fui estaba con mi material nuevo y escuché como instrumentos rarísimos, como una trompeta», dijo Amaia Romero.

«Pensé que eran la clase de al lado, y no le di importancia, hasta que pasaban los días y se lo comenté a la gente. Me dijeron que nadie más escuchaba nada. Lo contaba y nadie me creía. A veces llevaba a gente de clase para que lo comprobaran, y cuando venían no sonaba nada. Lo grabé con el móvil y lo enseñé y otra profesora lo escuchó después, pero me pidieron que no dijera nada», desveló en «El hormiguero».

El secreto de la portada del disco de Amaia Romero

Además, Amaia Romero desveló el secreto de la fotografía de la portada de su primer álbum, «Pero no pasa nada». «Habían como unas columnas ancladas a la pared y me apoyaba con ellas en la espalda que me sujetaban. No se si está bien que lo diga, pero bueno, ya lo he dicho», aseguró Amaia Romero en «El hormiguero».

Igualmente, afirmó que, desde que salió de la academia de «Operación triunfo», ha «evolucionado bastante», y que le gusta «beber vodka con red-bull» cada vez que sale de fiesta, pero advierte: «me controlo».