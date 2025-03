'Supervivientes 2021': lista oficial de concursantes

'Supervivientes 2021' está a punto de comenzar en Mediaset España , por lo que el grupo de comunicación está desvelando estas semanas el nombre de sus famosos concursantes. Son 16 los confirmados; ninguno es un 'bombazo' y muchos de ellos, previsibles como el de Alexia Rivas y Marta López , o la cantera de 'La isla de las tentaciones' con concursantes de la segunda y tercera edición. Otros son unos desconocidos para el universo 'Sálvame' como Carlos Alba ('Masterchef') y Lara Sajen ('Maestros de la costura'). Habrá, claro, 'cuota Cantora' y 'cuota Jurado'.

Antonio Canales

Antonio Canales Telecinco

Antonio Canales (59) viajará a Honduras para concursar en ‘Supervivientes 2021’ . El bailaor es el primer famoso confirmado por Telecinco para participar en el concurso más extremo de Mediaset España. El artista ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje anunciando que participará en 'Supervivientes' : «Queridos amigos, me despido por un tiempo. Marcho hacia nuevos retos por conquistar. ¡Me esperan nuevas aventuras y horizontes desconocidos! Deseadme suerte...».

Nacido en Sevilla en 1961, Canales viene de una familia de artistas y ha viajado internacionalmente para sus recitales. Aunque su talento es conocido, desde Telecinco, tras el anuncio de que participará en 'Supervivientes', han recordado su turbulento pasado, donde ha vivido momentos difíciles por la droga o 'traiciones'.

En 2011, recuerda la web de Telecinco, Canales vivió un duro momento personal tras emitirse unas escenas íntimas de él con su novio en 'Dónde estás corazón'. Las imágenes se pusieron en televisión en directo y su familia se enteró entonces de que era bisexual. A eso se le sumó la 'exclusiva' que dio después Kiko Hernández en 'Sálvame' , contando que fue su novio el que vendió las imágenes por 14.000 euros.

Otro turbio momento lo vivió en septiembre del año 2000, en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde estuvo retenido una noche en el calabozo y fue deportado a México. Denunció trato vejatorio y que lo retuvieron semidesnudo.

El bailaor ha contado en varias entrevistas televisadas que la droga ha formado parte de su vida de forma habitual. Una sustancia que lo alejó de su mujer y casi le cuesta la carrera, pero tras estar en tratamiento logró recuperarse. De hecho, Canales siempre ha estado ligado a la televisión, siendo un rostro habitual de las pantallas. Recientemente, ‘Ya es mediodía’ lo entrevistó en directo tras uno de sus ensayos bailando en un tablao flamenco.

Con esta mochila, Antonio Canales viajará a Honduras para participar en 'Supervivientes', siendo el primer confirmado de la lista de concursantes de ‘Supervivientes 2021’ .

Sylvia Pantoja

Sylvia Pantoja Telecinco

En toda edición de 'Supervivientes' hay 'cuota Cantora', así que la de 2021 no podía ser menos después de la 'Herencia envenenada' que tanta audiencia le ha reportado a Telecinco durante el último año. Aún no se sabe si el tío Agustín –el hermano de Isabel Pantoja– irá a Honduras, pero sí su prima Sylvia Pantoja (51), habitual últimamente de 'Sálvame'. La cantante, que quedó finalista en la primera edición de 'Tu cara me suena' (Antena 3), ya había participado en el reality de supervivencia, pero durante su época en Antena 3 cuando se llamaba 'La selva de los famosos' (2004).

Alexia Rivas

Alexia Rivas Telecinco

Pronto se cumplirá un año del culebrón 'Merlos Place' y por ello, una de sus protagonistas, la exreportera de 'Socialité' Alexia Rivas (27) viajará a Honduras para recordarlo. Allí se reencontrará con 'la otra', Marta López , la expareja del periodista Alfonso Merlos . «¿Por qué esta aventura? Porque quiero que me conozcáis después de un año, no quiero seguir ligada a una historia que no me representa y que veáis quién es Alexia; no las cosas que contaron. Además, me parece una experiencia impagable y maravillosa. Voy muy fuerte y guerrera máxima», escribió la periodista en su Instagram.

Tom Brusse

Tom Brusse Telecinco

«Conocerme más y llegar al límite. Y perder peso». Esos son los tres objetivos del francés Tom Brusse (27) en 'Supervivientes 2021'. Telecinco vuelve así a repetir la misma jugada que en la pasada edición de 'Supervivientes': llevar a la estrella de 'La isla de las tentaciones' a su otra isla predilecta, la de los 'robinsones'. Lo hizo en la edición anterior con Estefanía. Brusse traicionó a su entonces novia Melyssa en 'La isla de las tentaciones 2'. Ella también estará en Honduras. De la Dominicana se fue de la mano de una nueva chica, Sandra Pica , con la que participó en 'La casa fuerte 2'. «Es el primer 'reality' que hago solo, sin mi pareja», recordó en 'El debate de las tentaciones'. «Voy a ganar», añadió a continuación.

[ Tom Brusse se suma a 'Supervivientes' para adelgazar y ganar ]

Olga Moreno

Olga Moreno Telecinco

Olga Moreno , (45), mujer de Antonio David Flores , será la 'cuota Jurado' del reality tras la participación hace un año de la hija del ex guardia civil y Rocío Carrasco . Su confirmación coincice con la entrevista que la hija mayor de Rocío Jurado ha dado en Telecinco.

Carlos Alba

Carlos Alba, en 'Masterchef' RTVE

De 'Masterchef' a 'Supervivientes'. Carlos Alba (41), que concursó en la séptima edición (2019) del programa de cocina de TVE, seguramente sea uno de los más desconocidos de este año. No es la primera vez que la productora de 'Supervivientes', Bulldog TV, se fija en formatos de la competencia, Shine Iberia, En 'Supervivientes 2017', concursó y ganó José Luis Losa, finalista de 'Masterchef 4'.

Marta López

Marta López, en 'Sálvame' Telecinco

La exconcursante de 'Gran Hermano 2' y actual colaboradora de los programas de Telecinco 'Sálvame' y 'Ya es mediodía', Marta López (47), también viajará a Honduras, donde compartirá reality junto a la joven que le 'robó' a su novio, Alfonso Merlos. De este modo, Telecinco reaviva un año después una 'trama' que copó su programación en plena pandemia.

Lara Sajen

Lara Sajen, en 'Maestros de la costura' RTVE

Lara Sajen (Buenos Aires, 1977) es una artista de lo más polifacética. Desarrolló gran parte de su carrera en España, sobre todo como bailarina de Fangoria, acompañando a Alaska y Nacho Canut en diversas giras. Además, también es cantante y actriz. Habrá que ver cómo se desenvuelve en las condiciones más extremas tras haber concursado en la segunda edición de 'Maestros de la costura' , de cuya primera temporada (2018) saltó a Telecinco Mahi Masegosa .

Melyssa Pinto

Melyssa Pinto, en el debate de 'La isla de las tentaciones 3', donde se confirmó su rumoreada participación en 'Supervivientes 2021' Telecinco

'La isla de las tentaciones' se consolida como la cantera preferente de Mediaset para alimentar sus 'realities'. La barcelonesa Melyssa Pinto (28) dará el gran salto desde el helicóptero de 'Supervivientes 2021'. En la playa se encontrará con un 'viejo' conocido, nada menos que su ex novio Tom Brusse . Así se desveló durante el debate de 'La isla de las tentaciones 3'. «Estoy súper contenta, ahora mismo no tengo ningún miedo», aseguró Melyssa . «Yo creo que es mi hábitat. Sabéis que me encanta el mar. Ya estoy visualizando la meta», continuó.

[ Telecinco vuelve a reunir en una isla a Melyssa Pinto y Tom Brusse ]

Omar Sánchez

Omar Sánchez Instagram

Anabel Pantoja, la 'sobrinísima' de Isabel Pantoja, se despidió de 'Sálvame' , pero quien muy pronto aparecerá en pantalla es su novio, Omar Sánchez 'El negro' (29). De esta manera, 'Supervivientes 2021' se garantiza tener a un miembro de cada bando de Cantora. El joven de 29 años se verá las caras en Honduras con Sylvia Pantoja. «No sé dónde me he metido, pero sé que voy a disfrutarlo al máximo y dar todo de mi», escribió en Instagram. ¿Volverá Anabel Pantoja a Telecinco para defender a su novio desde hace tres años?

Lola

Lola, en 'La isla de las tentaciones' Telecinco

La concursante más polémica de 'La isla de las tentaciones 3', Lola (24), también viajará a Honduras sin (presumiblemente) Diego, al que conoció en 'Mujeres y hombres y viceversa', ni su perro Horus.

Valeria Marini

La 'cuota Mediaset Italia' la pondrá la vedete y actriz Valeria Marini (53), un rostro conocido en su país tras participar durante los últimos años en varios 'realities' de famosos como 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones VIP', donde tuvo un 'affaire' con el español Iván González. La romana se hizo famosa en los años noventa por su trabajo en la compañía de teatro Bagaglino y fue considerada una 'sex symbol'. Trabajó a las órdenes de Carlos Saura en 'Buñuel y la mesa del rey Salomón' (2001) y Bigas Luna en la erótica 'Bámbola' (1996) como la protagonosta, una joven campesina italiana.

Agustín Bravo

Agustín Bravo, en un evento de flamenco en 2017 Belén Díaz Alonso

Agustín Bravo (60) no es el primer presentador de televisión que se pasa al otro 'lado' de la escaleta –el de concursante– tras una menor presencia televisiva. Los últimos trabajos del cacereño han sido en canales autonómicos y locales, como Canal Sur –donde ha desarrollado gran parte de su carrera–, y como uno de los sustitutos de Carlos Herrera en COPE durante verano desde 2018. En 2016 se presentó al Congreso como diputado de Ciudadanos por Sevilla y en 2018 cocinó en el programa de Mediaset España 'Ven a cenar conmigo'.

Alejandro Albalá

Alejandro Albalá, en 'Gran Hermano Dúo' (2019) Telecinco

El exnovio de Isa Pantoja y Sofía Suescun, Alejandro Albalá (26) podría haber concursado en 'Supervivientes 2019', pero acabó aquel año en 'Gran Hermano Dúó' con Suescun.

Palito Dominguín

Palito Dominguín, durante un desfile del diseñador Francis Montesinos en la Mercedes Benz Fashion Week de 2017 De San Bernardo y Ángel de Antonio

Parece que la familia Bosé le ha cogido el gusto al 'realiy'. Tras la participación de Lucía Dominguín en 'Masterchef celebrity', ahora será su hija, la modelo Palito Dominguín (25), la que concurse en 'Supervivientes 2021'.

Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini, en 'Gran Hermano' Telecinco

La segunda cuota italiana la aportará Gianmarco Onestini (24), cuya popularidad se debe a su participación en tres 'realities' de la propia Mediaset España: 'Gran Hermano VIP' –donde vivió un romance con la exconcursante de 'GH' Adara Molinero –, 'El tiempo del descuento' ( un reemplazo de 'GH Dúo' tras el boicot de anunciantes) y 'Sol@', el pisito de Mitele Plus . Se rumoreó que el decimosexto y último concursante de 'Supervivientes 2021' sería Lobo, de 'La isla de las tentaciones 3', pero al final no se ha contado con él.