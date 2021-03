La isla de las tentaciones Telecinco vuelve a reunir en una isla a Melyssa Pinto y Tom Brusse La pareja, que lo dejó tras 'La isla de las tentaciones 2', convivirá de nuevo en 'Supervivientes'

'La isla de las tentaciones' se consolida como la cantera preferente de Mediaset para alimentar sus 'realities'. La barcelonesa Melyssa Pinto dará el gran salto desde el helicóptero de 'Supervivientes'. En la playa se encontrará con un 'viejo' conocido, nada menos que su ex novio Tom Brusse. Así se desveló ayer durante del debate de 'La isla de las tentaciones 3', en el que una y otro dan sus opiniones.

«Estoy súper contenta, ahora mismo no tengo ningún miedo», aseguró Melyssa, que unos minutos antes había sido protagonista de un anuncio de Tinder, aplicación de la que es imagen desde hace unas semanas. «Yo creo que es mi hábitat. Sabéis que me encanta el mar. Ya estoy visualizando la meta», continuó.

Recordemos que la catalana compartió isla – pero no villa, salvo aquellos minutos tan recordados– en 'La isla de las tentaciones 2' con Tom, que entonces era su novio. Lo suyo acabó fatal, después de que el francés se entregase con Sonia, la muchacha con la que salió después de dejar la isla y con la que tomó parte en 'La casa fuerte 2'.

Sandra Barneda, moderadora del debate, le preguntó cómo veía reencontrarse con su ex en 'Supervivientes'. «Creo que puede ser positivo porque nos conocemos. Puede ser un apoyo, y si no lo es lo que espero es que no nos volvamos locos el uno al otro», apuntó la barcelonesa. Tom mostró cierta sorpresa y tuvo buenas palabras para la que fue su pareja: «Enhorabuena. Yo sé que es su sueño. La voy a ayudar si puedo», avanzó.