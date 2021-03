La isla de las tentaciones 'El Lobo' humilla a Jesús y Marina lo remata El tentador emuló a Brad Pitt en 'Thelma y Louise' y dejó muy tocado al sevillano, al que hundió su aún novia con una frase: «Me deja con ganas»

Casi todo sigue igual en 'La isla de las tentaciones'. Hay dos parejas hechas añicos –cuyos cuatro miembros (Lola y Diego, Marina y Jesús) ya actúan como si fuesen solteros– y dos que se resisten a la tentación como gato panza arriba. El lunes y el miércoles se resuelven todas las tramas de la isla, y el jueves veremos el reencuentro en España seis meses después del adiós de todos ellos a Villa Playa y Villa Montaña.

Vayamos con el uno a uno de la noche.

Lola y Diego: las cosas cambian

Dicen que el papel lo aguanta todo. Pero no es cierto. Lola abrió ayer la carta que Diego le escribió cuando sus caminos se separaron en la isla, al inicio de todo el carrusel emocional: «Aunque no te lo digo nunca, te amo», sentenciaba el muchacho. Qué mal han envejecido esas palabras en tan poco tiempo. Porque Diego ya no quiere a Lola. Ni Lola a Diego: «Para mí siempre será una persona especial. Pero las cosas cambian», sentenció la moza tras leer la muy resesa misiva.

Carlos y Lola, durante el episodio de anoche - Telecinco

Que las cosas cambian es una frase a la que pocas personas dan más sentido que Lola. Es una mujer en constante mutación y, por tanto, de lo más desconcertante. En la última fiesta en Villa Montaña la montó. No quedó claro el motivo. Tampoco importa demasiado. Las reacciones de Lola ya eran incompresibles antes, y ahora lo son más. Para ayudar a comprenderla era muy necesario Carlos, pero Telecinco está manteniendo su promesa de retirar todo el protagonista del ahora detenido, así que su voz lleva un par de capítulos sin sonar. Aunque, en realidad, quizá ni Carlos la entienda. De hecho, Diego ya hace tiempo que la ha dejado por imposible: la considera indescifrable. Y es que, a fin de cuentas, puede que Marina tenga razón: el problema de fondo es que Lola no se entiende ni ella misma. Es un galimatías hecha mujer.

Diego ya está a otra cosa. Está, en concreto, lanzado a por Carla. Durmieron juntos. «Respira fuerte», reveló el muchacho de la tentadora. Si la primera vez que duermes con alguien que es de tu agrado sexual todo lo que tienes que decir es que «respira fuerte» es evidente que en esta incipiente relación hay menos futuro que entre Marina y Jesús.

Marina y Jesús: Toma, Moreno

Vayamos, precisamente, con Marina y Jesús.

La llegada de Isaac 'El Lobo' a la fogata de machos fue el momento más cinematográfico de la historia de 'La isla de las tentaciones'. Recordó al cowboy que llega al pueblo a enfrentarse con los Dalton en la calle principal del poblado. Pero también evocó el espíritu canalla de Brad Pitt en aquella memorable escena en la que se contonea ante el marido de Thelma, la que huyó con Louise. ¿Recuerdan? Brad dedicaba al cornudo un «toma, Moreno» (Rockefeller en el recuerdo): fue su primer papel en el cine (antes había hecho un anuncio de pantalones vaqueros) y su más que justo lanzamiento al estrellato. Pues bien: 'El Lobo' se marcó un «toma Moreno» en toda la regla en las narices de Jesús. «Payaso», gritó Diego, que salió en defensa de su humillado amigo. Eran 4 contra 1 y ganó el que compareció en solitario y a pecho descubierto.

Sandra Barneda: Isaac, ¿cómo estás?

El Lobo: Yo muy bien cómo están yendo las cosas con Marina.

Jesús desafía a 'El Lobo' con la mirada - Telecinco

Jesús podía hacerle tres preguntas. «¿Se lanzó ella para ti?» fue la primera de ellas. «No», respondió Isaac, y se echó a reír, antes de aclarar que la atracción había sido mutua. La segunda fue: «¿Se ha arrepentido en algún momento de lo que ha hecho?», y 'El Lobo' aulló la dolorosa verdad: «no» . «¿Tú te ves fuera de aquí con ella?» fue la última pregunta. «Por supuesto que sí. Te invitaremos a Barcelona, tranquilo», contestó en tono arrogante el tentador. «Siento esa llama. Y creo que es mutuo. Así que fuera vamos a seguir conociéndonos», ahondó en la herida.

Los novios le llamaron «cantamañanas», pero cuando más canta 'El Lobo' es precisamente de noche en la habitación de Marina.

'El Lobo': En tres días se la quité.

Jesús: Y qué peso me quitaste.

«'El Lobo' aúlla mucho pero después muerde poco. 'Asín' que 'El Lobo' para mí es un perrito», acabó sentenciando Jesús, que acusó a su rival de no resistir el combate de su mirada. Ahora que lo ha visto de cerca, ha comprobado que tampoco es para tanto. Y ha concluido que la «culpa» es de su todavía novia. «Marina hubiese actuado así con el lobo, con el cangrejo y con el elefante», sentenció el sevillano, restando méritos a Isaac.

De regreso a Villa Playa, Jesús siguió explorando la vía gallega. Definitivamente ha esquinado a Stefany para centrar sus esfuerzos seductores en Lara, modelo pontevedresa de 24 años: «Siento más afinidad que con Stefany», dijo de su nuevo objetivo. Estaba claro que al muchacho le salió la sangre torera sevillana: quería volver a tocar pelo antes de irse de la isla. Y lo hizo. Hubo toqueteos bajo la sábana, pero esta vez no los realizó Jesús en solitario, sino que lo acompañó la tal Lara bajo las sábanas. A la mañana siguiente, Hugo no daba crédito a ese volantazo de su amigo: «Esto es 'Jumanji' y cuando pensabas que ya había pasado el juego te vuelves a superar», le dijo a Jesús.

Y es que Jesús anda todo el rato elucubrando cómo devolver el gol a Marina, pero lo que no sabe es que su todavía novia ya ha dado por acabado el partido. Está ya en la siguiente ronda. A rey muerto, rey puesto, y ese nuevo monarca es 'El Lobo', el rey de esa selva que es 'La isla de las tentaciones'.

En lo alto de la pirámide de 'La isla de las tentaciones' está 'El Lobo'. Y en lo más bajo ha quedado Jesús, al que su aún novia tenía reservada una última humillación. Consistió en poner en duda su empuje en el lecho: «Me deja con ganas», dijo a toda Villa Montaña. Es más, tiene la teoría de que si el muchacho no se atreve a practicar el «edredoning» en Villa Playa es porque tiene miedo de fallar con la espada. Jesús es en estos momentos una piltrafa humana, se siente como uno de esos toreros que, tras ser corneados, son después zarandeados una y otra vez hasta ser convertidos en un guiñapo.

Stefany ha tocado fondo tras el desprecio de Jesús - Telecinco

Lara y Hugo: Simone se cruza en su camino

A su vuelta a Villa Montaña tras la penúltima hoguera de chicas, Lara seguía dándolo vueltas a la respuesta de Susan. Le había preguntado si Hugo estaba enamorado de ella, y la respuesta de la tentadora fue un mentiroso «no». Lo que ella no sabía que era un embuste.

Mientras Lara dudaba, Susan confesaba en Villa Playa que en la hoguera había mentido como una bellaca, que decía Jesús Gil. «Soy mala», apuntó entre risas a cámara la arquitecta venezolana. A la mañana siguiente se arrepintió y confesó todo ante el principal afectado, Hugo. Lógicamente, el gallego se lo tomó fatal y se fue a rumiar a su habitación qué consecuencias podría tener esa mentira ajena. ¿Y si el castillo de naipes se derrumba por culpa de Lara?

Hugo, practicando una de sus actividades favoritas: llorar - Telecinco

Esto teme Hugo, por eso no le hizo ninguna gracia ver a su novia de los brazos de Simone en la piscina de Villa Montaña. «El italiano ese...», dijo el gallego con mueca de disgusto. «Sinceramente, no me esperaba a Lara en brazos de nadie en la piscina», lamentó visiblemente afectado. Es lo que tiene poner el listón de los celos tan bajo. Por si sirvió de algo, mostró arrepentimiento: «Fui un cabrón... Yo no la cuidé. Lo que quiero demostrarle a todos es que la quiero».

Claudia y Raúl: demasiado acercamiento

El lagrimómetro de la isla lo encabeza, sin duda alguna, Lucía, a la que tanto hizo sufrir el caradura de Manuel. Pero a muy poquita distancia figura Raúl. La medalla de bronce es para Hugo.

El melenudo Raúl ha extraído una lección de su paso por la Dominicana: «Me he dado cuenta de que quiero pasar el resto de mi vida con ella», confesó. Ella es Claudia, a la que Tony besó en el cuello como parte de un juego. El enamorado lo vio en diferido: «Me molesta, pero lo entiendo». Después aguantó, con cara de pocas bromas, como bailaban pegados y se cogían de la mano. «Estoy viendo demasiado acercamiento», denunció. «Yo estoy luchando por esto pero no voy a luchar solo», acabó en tono dramático.

Raúl, practicando una de sus actividades favoritas: llorar - Telecinco

El día en que Claudia hago algo verdaderamente preocupante es conveniente que el médico de Villa Playa esté como 'El Lobo', o sea, al acecho. Porque al muy sentido Raúl le da algo fijo.