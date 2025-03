Rocío Carrasco rompe su silencio en una serie documental en Telecinco

Ha llegado el momento, por fin después de 25 años guardando silencio y haber soportado el dictamen de la opinión pública y de muchos compañeros, Rocío Carrasco , verdadera protagonista de esta historia pone fin a especulaciones y juicios de valor infundados. La Fábrica de la Tele, productora que tiene contratado a su exmarido Antonio David Flores y en los platós de cuyos programas más daño se le ha hecho a su imagen, ha conseguido que dé la cara. Que cuente la verdad, pero con pruebas, porque las va a enseñar todas. Será como dice la promoción de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, un relato de una vida en el infierno . El del silencio que ella pensó que sería su mejor arma pero que por fin ha descubierto que no, que lo único que ha hecho es agrandar el monstruo.

Primer tráiler de la serie documental "Rocío. Contar la verdad para seguir viva" que Telecinco emitirá próximamente pic.twitter.com/tZIjY3C7wq — Mediaset España (@mediasetcom) March 16, 2021

Y más concretamente, a ese señor llamado Antonio David, al que un día su familia le abrió las puertas y con el que se casó y tuvo dos hijos. Ese señor que no supo valorar lo que tenía. Que la fue infiel , que la ha machacado psicológicamente, que se ha enriquecido hablando mal de ella e incluso la apartó de sus hijos . Sí, como lo oyen. Porque habrá pruebas y episodios en las que se demostrará si la alienación parental ha sido premeditada.

Porque si alguien ha querido y quiere a sus hijos esa es Rocío Carrasco. Ya lo verán. Ha llorado lágrimas de sangre mientras su familia prefería ganar dinero a costa de hablar mal de ella y de su marido Fidel Albiac , en lugar de buscar la conciliación y el respeto. Pero eso no vende. Puede más el victimismo barato de los que solo buscan fama y vivir del cuento. Ojalá vean como ha estado al lado de sus hijos hasta el último momento, como le amargaron la boda con el traje de su hijo hecho, cómo su tío Amador al que siempre quiso se volvió en su contra cuando quería cobrar un dineral por dirigir el proyecto de museo corrupto que aún hoy están pagando los chipioneros.

O cómo su hija a la que estaba dispuesta a darle todo para que se labrase un futuro prometedor lejos de las cámaras, prefirió otra madre. O cómo le apartaron de su niño frágil en un último permiso de forma premeditada. Y todo por no querer salir en la tele, por no contestar a cada mentira que se decía de ella en un plató. Optó por la vía judicial, pero es lenta y costosa y muchas veces puede parecer injusta. No está el mundo ahora como para aguantar una edición de ‘Supervivientes’ con Olga , la esposa de su ex, en directo contando mentiras para seguir llenando la cuenta corriente.

Estoy segura que no le hará falta hablar mal de nadie. Tiene suficiente artillería para disparar sin insultar , sin menospreciar. Y que esta vez sea la audiencia la que juzgue si hay buenos o malos. O por lo menos que escuche las dos versiones. Se les acabó el chollo. «Se avecina tormenta» , decía Antonio David al ver la promoción en directo este martes en ‘Sálvame’, del que a buen seguro será el documental del año. «Le han pagado mucho. Está grabado entero ya», preguntaba descompuesto el colaborador televisivo a la presentadora. Se le ha acabado el chollo al ex mejor pagado de este país, el que más ha sabido rentabilizar su divorcio. Y todo porque ‘La más Grande’ que ya lo tenía calado no le dejó nada en herencia. Ni a él ni a sus hijos. No es una entrevista, repetía Carlota Corredera presentadora del espacio. Esta es su condena y demasiado poco le va a caer.

