Un finalista de «Masterchef 4» denuncia que nunca recibió el premio José Luis Losa participó después en el «reality» de Telecinco «Supervivientes» y lo ganó

No es la primera vez que «Masterchef», el programa de cocina de Televisión Española, se ve envuelto en alguna polémica por declaraciones de sus concursantes o precandidatos. Si el año pasado el cantante de Taburete, Guillermo Bárcenas, acusó a TVE de vetarle por su «nombre y apellidos» (la productora Shine Iberia lo negó), ahora es un finalista de «Masterchef 4», José Luis Losa, quien ataca a la productora y denuncia que nunca recibió el premio por quedar tercero en la edición de anónimos, emitida en 2016 y que ganó Virginia Naranjo.

«Me llevo una experiencia que no tiene precio. Ni cualquier premio, ni la lotería supera esto», decía él por aquel entonces. La recompensa era un curso de especialización de ocho semanas en la academia Basque Culinary Center.

«De esa productora sí tengo muy mal sabor de boca. El premio por quedar tercero nunca me lo dieron, ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando ganéen "Supervivientes" me pidieron el 30% del premio del bruto sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría. Los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa, pero de esa productora sí tengo muy mal sabor de boca», escribió José Luis Losa en Instagram.

Tras «Masterchef», el albaceteño José Luis Losa concursó en «Supervivientes 2017», el reality de Telecinco, e incluso lo ganó frente a Alba Carrillo y Laura Matamoros. En dicha publicación de Instagram, sin embargo, elogia al concurso de supervivencia y su productora, Bulldog TV, después de que él mismo –a través de su representante– criticara que no se contara con él en la final de 2018 para entregar el cheque a Sofía Suescun.

La última edición de «Masterchef» vivió otra polémica con una de sus concursantes anónimas, Saray, que acusó al programa de supuestamente amenazarla y con cuya productora se enzarzó en un cruce de acusaciones.