Descubre a todos los concursantes de «Gran Hermano VIP»

Mónica Hoyos Mónica Hoyos, en su foto oficial del programa - MEDIASET ESPAÑA

Mónica Hoyos fue en la primera concursante confirmada de la edición. Su fichaje por «Gran Hermano VIP» no supuso una gran sorpresa ya que aparecía en todas las quinielas. Además, está de actualidad gracias a los enfrentamientos protagonizados con su expareja Carlos Lozano y con Miriam Saavedra.

Juntos y separados, han paseado por los platós de los programas del corazón para dar sus versiones sobre una tormentosa relación a tres. Mientras Saavedra aseguraba que Hoyos seguía enamorada de Lozano y esta desmentía sus palabras, el presentador decidió terminar cualquier tipo de relación con ambas. ¿Seguirá hablando de Lozano y Saavedra dentro de la casa?

«Qué pereza hablar de esta chica. Sin trayectoria, sin talento y sin nada, es que me da una pereza tener que darle fama. Ya está bien», dice cuando es preguntada por Miriam Saavedra. «¡Oye, que la novia no es mía!», añade.

Mónica Hoyos se define como una mujer impulsiva, fuerte y soñadora. Se siente preparada para vivir esta experiencia y considera que es el momento de que los espectadores la conozcan. Y sobre las críticas que puede sufrir estando en la casa, lo tiene claro: «Me los paso a todos por el "chirigüili". Que digan lo que quieran».

Ángel Garó Ángel Garó, en su fotografía oficial de «Gran Hermano VIP» - MEDIASET

Sensible, cariñoso y con mucho carácter. Ángel Garó entra a la casa de «Gran Hermano VIP» para que los espectadores puedan disfrutar con su humor, además de comprobar por sí mismo si verdaderamente es capaz de convivir con otras personas. «Yo me dedico a poner teatros de pie», dice Garó presumiendo de su carrera artística. Su participación ha pillado por sorpresa a muchos, incluso a él mismo.

«En la vida pensé que iba a entrar en un programa como "GH VIP". Creo que es el momento», reflexiona. Se ha demostrado que su carácter no suele ser especialmente conciliador, pero parece que pretende entrar con el hacha de guerra guardada. «Si se esperan trifulcas, yo suelo eludirlas, a no ser que me tiren basura en la puerta de mi casa». Pero la razón por la que ha entrado es muy clara: «Mi objetivo es ganar dinero que pague mi dolor».

Aurah Ruiz Aurah Ruiz posando para el programa - MEDIASET

«Ay, qué vergüenza»: es lo primero que Aurah Ruiz dice en su video de presentación. Espontánea, impulsiva y competitiva, la expareja de Jesé Rodríguez participa en «Gran Hermano VIP» para dar visibilidad a la enfermedad rara que padece su hijo Nyan y tratar de conseguir fondos para su tratamiento.

«La relación con el padre de mi hijo, de buenas a primeras, se rompió en enero y yo todavía no sé por qué», asegura. Pero antes de estar con Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz pasó por los brazos del hijo de Isabel Pantoja. «Sí, es verdad. Kiko iba a por todas. Yo no fui una más. Iba con chicas y él sabía que cada una se iba a sentar en un plató. A lo mejor lo hace queriendo».

Oriana Oriana Marzoli, en las fotos oficiales de «Gran Hermano VIP» - MEDIASET

«O sea soy un pivón, soy inteligente, independiente, trabajadora... Es que lo tengo todo». Así es como se define Oriana Marzoli, una concursante que ha pasado por bastantes realities como «Mujeres y Hombres y Viceversa» o «Supervivientes». Ansiosa y espontánea, se considera una persona con buen corazón, generosa y perfeccionista.

Oriana participa en el programa de Telecinco porque está convencida de que su presencia resulta imprescindible en un reality. Eso sí, no podrá separarse de su complemento preferido. «Yo no podría vivir sin mis extensiones. Las grandes estrellas llevan extensiones».

Darek Darek, expareja de Ana Obregón, en la sesión fotográfica de «GH VIP» - MEDIASET

«Todo el mundo conoce a Ana Obregón y todo el mundo sabe que gracias a ella me hice conocido». De una manera muy clara se presenta Darek, un «modelo jubilado» que quiere continuar trabajando en nuestro país. Se define como un hombre muy ordenado, perfeccionista, cabezota y con sentido del humor. Forma parte de «GH VIP» para reactivar su carrera artística, pero, sobre todo, para que se le conozca realmente.

«Ahora ya me dedico a otras cosas, como eventos o al show bussiness español», asegura, y espera que su paso por la casa de Guadalix le permita crear nuevas oportunidades profesionales.

El Koala El Koala con su inseparable guitarra en la fotografía para «Gran Hermano VIP» - MEDIASET

El Koala es uno de los concursantes que más ha sorprendido a los espectadores. El «cantautor rústico», que triunfó con el tema «Opá, yo viacé un corral», llevaba bastante tiempo alejado de la vida mediática y ha decidido volver. Hombre de campo, sencillo y risueño, le encanta su huerto, los animales y su guitarra.

De carácter conciliador y divertido, quiere vivir la experiencia, disfrutar, pasárselo bien y conocer a sus compañeros. Además, no sería de extrañar que se le pudiera ver componiendo en la casa de «Gran Hermano VIP». «Estoy descubriendo letras nuevas, más electrolatino. Hay que evolucionar», dice.

Makoke Makoke, irradiando felicidad, en su fotografía para el reality de Telecinco - MEDIASET

La entrada de Makoke en «Gran Hermano VIP» no ha dejado indiferente a nadie. Mientras todos siguen hablando de su separación con Kiko Matamoros, Makoke pretende dejarlo de lado y darse a conocer en el reality. «Pues lo que le ha pasado a muchas mujeres en su vida, que se separan. A otra cosa mariposa. ¿Que no se quita la alianza? No sé, que haga lo que quiera, yo me la he quitado. No hay renconciliación, imposible», dice Makoke sobre el tema del momento.

Se considera una mujer feliz, positiva y alegre. Se encuentra eufórica, expectante y llena de energía. Considera que es su momento y quiere que se conozca a la verdadera mujer que es. «En "Sálvame" sé que no me van a tratar bien. Me espero muchas críticas», asegura.

Suso Suso muestra su torso en la sesión fotográfica de «Gran Hermano VIP» - MEDIASET

«Soy el que más liga, descaradamente», dice Suso en su carta de presentación. Se define como un hombre ligón, optimista, seguro de sí mismo y luchador. «Tengo un porcentaje de éxito de un 99,9%. No venga, ahora la verdad, un 100%».

«Sí, ligo muchísimo la verdad. Yo si fuera feo me daría muchísima rabia, pero es que es una pasada». En «GH VIP» anhela saldar una cuenta pendiente desde que participó en «Gran Hermano 16»: ganar un reality show.

Aramís Fuster Aramís Fuster, con un pomposo vestido, en la sesión fotográfica de «GH VIP» - MEDIASET

«Soy Aramís Fuster, máxima autoridad mundial en ocultismo». Se considera una persona solitaria, maniática del orden y la limpieza, mañosa, buena cocinera y muy inteligente. Todo ello lo dice ella misma mientras descubre su auténtica casa, en la que los trastos abundan.

«No tengo en estos momentos ni novio ni amigos ni amantes. ¿Tú te crees que yo estoy ahora para novios? A mí lo que ahora me priva es la caja de herramientas». Llega a «GH VIP» porque le encanta el concurso y desea estar en la casa. «Soy un vendaval. Yo los voy a meter en cintura», advierte.

Verdeliss Verdeliss será la primera embarazada que entrará en el programa - MEDIASET

Mujer perfeccionista, organizada y estable, es madre de seis hijos y actualmente está embarazada del séptimo. Verdeliss está al frente de su canal de YouTube, con más de 1.500.000 de seguidores, en el que relata el día a día de una familia numerosa. «Trabajo de influencer creando contenido familiar. Todas nuestras redes sociales suman una comunidad de más de dos millones de seguidores».

Para quien no la tome en serio, es una de las vloggers más influyentes de nuestro país, premiada en los Influence Awards. En estado de gestación, contará con la ayuda de un ginecólogo que la atenderá exactamente igual que como si estuviera en el exterior.

Asraf Beno Asraf Beno, en Míster Universo 2018, posando para el programa - MEDIASET

Nacido en Ceuta, vive desde niño en Madrid. De padres marroquíes, se siente muy orgulloso de sus raíces árabes. «Lo que me hace diferente son mis orígenes, que soy más exótico a lo mejor». Asraf Beno estudió Enfermería, aunque decidió centrarse en su carrera como modelo.

Gracias a su giro profesional, Asraf Beno consiguió hacerse con el premio a Guapo España en 2017 y este año se ha convertido en Míster Universo. Gracioso, cariñoso y muy ambicioso, desea que «GH VIP» relance su carrera como modelo. «Yo soy super goloso. Me gustan las chicas muy dulces», avisa, dejando abierta la puerta a enamorarse dentro del programa.

Isa Pantoja Isa Pantoja también se ha hecho las fotografías oficiales para «GH VIP» - MEDIASET

Isa Pantoja es la duodécima y última concursante confirmada por «Gran Hermano VIP». Aunque era una de las primeras candidatas para entrar en la casa, la cadena se ha querido reservar su nombre hasta el último momento.

La hija de Isabel Pantoja no es ajena a los ojos del espectador. Ha participado en «Supervivientes» en el año 2015 y ha estado muy activa en el programa, acudiendo como defensora de varias personas en años siguientes, y también como colaboradora de los debates. Sigue los pasos de su hermano, Kiko Rivera, quien también acudió a «Gran Hermano VIP» en la tercera edición del reality.

Concursantes sorpresa Esta noche se descubrirá el nombre de varios concursantes más - MEDIASET

No solo van a ser doce los concursantes que entrarán en «Gran Hermano VIP». La casa de Guadalix de la Sierra está preparada para recibir a más habitantes, aunque no se sabe el número exacto de participantes. Habitualmente, suelen ser unos 16 los famosos que deciden entrar en el reality, pero este año puede haber muchas sorpresas.

Entre ellas, se espera que sean varios los concursantes que entren en el último momento el programa, tal y como se confirmó el pasado martes durante la rueda de prensa. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el concurso.