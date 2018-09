Actualizado 11/09/2018 a las 20:42

La polémica volvió a salpicar este martes a «Sálvame», el programa vespertino de Telecinco por excelencia. Sucedió cuando Kike Calleja, uno de los reporteros del formato y expareja de Terelu Campos encontró a María José Giaever, Makoke, a la salida de un restaurante de Madrid. La flamante concursante de «Gran Hermano VIP» pareció encantada de atenderle en primera instancia, pero las preguntas del reportero comenzaron a importunarla y terminaron por colmar su paciencia.

A pesar de que acaba de fichar por uno de los formatos estrella de la primera cadena de Mediaset, la excolaboradora de «Telecupón» no tuvo reparos en hablar claro para Calleja cuando comenzó a ser cuestionada acerca de su vida privada en «Sálvame». «No voy a entrar en nada. No sé cómo decíroslo para que me entendáis», comenzó diciendo ante las preguntas del reportero, con gesto contrariado. Tras ello, e instado por Mila Ximénez, Calleja preguntó a Makoke sobre un presunto ataque de ansiedad que sufrió este lunes en un centro comercial. «¡Es mentira! No me dio ningún ataque de ansiedad. De todo se hace una montaña. Y no voy a entrar en más».

Posteriormente, Calleja siguió buscando respuestas cuestionándole acerca de su expareja, el colaborador de «Sálvame» Kiko Matamoros. «No voy a decir nada. Eso pertenece a mi vida privada», siguió diciendo, tratando de mantener la calma. Pese a ello, el reportero insistía sobre el presunto ataque de ansiedad. «Nosotros tenemos pruebas de que ayer viviste un día muy complicado y estabas bastante nerviosa...». «¡Que no viví ningún día complicado! ¿Qué estás diciendo? ¡Estuve de compras! No viví ningún momento complicado, ni me dio ningún ataque de ansiedad. ¡De verdad, dejad de inventar cosas! Es mentira y es absolutamente falso», exclamó, exasperada.

Preguntas inoportunas

Tras ello, puso rumbo hacia su coche, dejando a Calleja con la palabra en la boca pese a que éste seguía haciendo preguntas. «No voy a entrar en nada, de verdad», se limitaba a decir, lanzando algún guiño a su próxima participación en «Gran Hermano VIP», que arrancará este jueves. «Estoy muy feliz de entrar en la casa de “Gran Hermano” y sé dónde me meto», recalcó.

Los intentos de Makoke por marcharse no frenaron la insistencia de de Calleja, que, por orden de la presentadora Paz Padilla y del resto de colaboradores de «Sálvame», siguió haciendo preguntas a la expareja de Matamoros. «¡Es que luego... claro!», enfatizó Makoke, antes de responder a la última pregunta desde plató, de Kiko Hernández. «¿Va a ser un mueble en la casa, como está siéndolo ahora?». «No, voy a ser un florero, que me pega más», respondió con ironía. «¡Ale, hasta luego!».