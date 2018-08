Sofía Suescun: «¿Por qué no voy a luchar por ganar GH VIP y llevarme el triplete?»

Actualizado 16/08/2018 a las 16:56

Sofía Suescun ha conseguido una proeza que hasta ahora no habíamos visto. La exconcursante de «Supervivientes» (2018) y «Gran Hermano» (2016) se proclamó ganadora de ambos realities. No solo se ha hecho con una legión de seguidores que la apoyan con cualquier decisión que toma (que si Albalá, que si Hugo...), también sabe que es una persona que da siempre de que hablar y tiene claro que podría conseguir lo mismo con «Gran Hermano VIP».

«No sé por qué pero a todo lo que me presento lo gano y no solo me refiero a los realities, es lo que tiene ser una ganadora nata. Así que, ¿por qué no ir a por un triplete y ganar un próximo "Gran Hermano VIP"? Claro que sí», decía sin reparo Sofía Suescun en el espacio de Mediaset «Que no salga de aquí». La extronista sabe que se ha convertido en el nuevo rostro de Mediaset y no quiere desaprovechar la oportunidad.

No sabemos si finalmente entrará en «Gran Hermano VIP». Son varias las personas que a Suescun le gustaría ver en la famosa casa de Guadalix y es que ella lo tiene todo siempre muy claro. Entre los nombres que le haría ilusión ver están el de Mónica Hoyos y el de Miriam Saavedra. «Porque ese tema de saber si han querido o no las dos a Carlos Lozano me encantaría verlo, vamos que mato por ello», decía casi excitada Sofía.

Pero a quien realmente le gustaría ver es a su compañero de edición, Suso. «Si entrase le voy a defender muchísimo, él ha dado mucho por mí y ojalá ganase si hiciese las cosas bien, claro», añadió.