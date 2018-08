Instagram Suso Álvarez sorprende a todos con una publicación desnudo en Cuba El exconcursante de «Gran Hermano» ha compartido con sus seguidores una imagen de cómo disfruta sus vacaciones en la isla de Centroamérica

Suso Álvarez comenzó en el mundo de la fama gracias a su participación como concursante en «Gran Hermano 16», sus polémicos romances dentro de la casa y su carisma le han llevado a estar muy metido dentro del «mundillo» consiguiendo participar en otros programas como «Mujeres y Hombres y Viceversa» o «Supervivientes».

Durante su paso por la isla de los famosos, Suso demostró no tener ningún tipo de pudor, el concursante se paseaba con ceñidos bañadores y mostraba lo orgulloso que se sentía de su físico.

Parece que el tertuliano de Telecinco está disfrutando de unas tranquilas vacaciones rodeado de sus amigos. El destino que Suso ha elegido se trata nada más y nada menos que de Cuba, la isla de playas paradisiacas y paisajes maravillosos que a cualquiera le gustaría visitar.

El que mantuvo un romance con Sofía Suescun ha compartido distintas instantáneas de él en La Habana junto a un bonito coche rosa: «todos los que vengáis a cuba es imprescindible venir a visitar la habana, hay muchísima historia muy interesante como la guerra fría (13 días) la fortaleza española, aviones abatidos americanos etc etc etc además de sus calles y cultura», comentó en la publicación motivando a todos sus seguidores a visitar la capital.

Estoy bien.😍😄🔝😈 Una publicación compartida de Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) el 5 Ago, 2018 a las 1:25 PDT

Pero no solo ha sido un viaje de turismo, Suso también ha disfrutado de pequeños lujos de la isla como un jacuzzi con vistas a la ciudad y haciendo snorkel.

Cogiendo fuerzas para españa😈😎🇨🇺 Una publicación compartida de Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) el 10 Ago, 2018 a las 9:15 PDT

Snoorkel 🤙🤙😍😍😍😜😄😄😄😄 Una publicación compartida de Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) el 4 Ago, 2018 a las 3:14 PDT

Suso que sabe lo mucho que les gusta a sus seguidores, que enseñe su cuerpo, ha sorprendido con una imagen de él en una playa paradisiaca en la que sale despaldas sin bañador. En la imagen se aprecia lo moreno que está y lo mucho que se cuida. Por lo que se ve la imagen ha gustado mucho a sus seguidores que ya ha alcanzado más de 18.000 «me gusta».

Pero estas no han sido las únicas vacaciones de Suso Álvarez, anteriormente también visitó la isla de Ibiza: viajes en barco, fiesta y exhibiciones de su cuerpo, llenaron su Instagram durante el viaje.