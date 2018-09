«Gran Hermano VIP» presenta la edición más interactiva de la historia

Actualizado 11/09/2018 a las 14:49

La sexta edición de «Gran Hermano VIP» ha iniciado ya su cuenta atrás, y en apenas 72 horas las puertas de Guadalix de la Sierra volverán a abrirse para que entren en la casa un número indeterminado de concursantes. De momento son doce los participantes que, como decía en las promociones «se atreverán a entrar» en el reality del otoño de Telecinco.

Este martes ha tenido lugar la rueda de prensa del programa, que se ha emitido en directo a través de las redes sociales de Mediaset, y no dejarán indiferentes a nadie. La apuesta multimedia, un renovado plató y una nueva casa son las principales apuestas de un concurso que todavía no tiene su casting al descubierto.

Son muy pocos los detalles que se conocen de la casa de Guadalix de la Sierra en la que, hasta Navidad, habitarán los famosos. En comparación con ediciones anteriores, se conoce que será más acogedora que en el pasado, dejando a un lado el formato de plató de televisión, y también contará con un jardín más grande que los de las últimas ediciones. Además, todos los elementos que aparezcan en el interior tendrán una intención.

Jorge Javier Vázquez, hablando con Sandra Barneda durante la rueda de prensa - ABC

El programa, como ya se conoce, contará con una concursante embarazada, y esto ha supuesto algún que otro cambio en la organización del espacio. Por primera vez, un ginecólogo se incorporará al equipo médico del programa, que velará con el bienestar tanto del pequeño como de la madre. Verdeliss, la youtuber que se atreve a entrar en estado de gestación, tendrá los mismos cuidados que recibiría si estuviera fuera del programa. Además, parte de las consultas de la concursante no se verán en pantalla, intentando salvaguardar la intimidad de Verdeliss, tal y como ha dicho Sandra Barneda en la rueda de prensa.

Como novedad de la edición, cada jueves un concursante será designado como «jefe de la casa» como resultado de diferentes pruebas y que llevará consigo unos privilegios que se darán a conocer este jueves, en el estreno del programa de la mano de Jorge Javier Vázquez. De hecho, las grandes sorpresas se verán reservadas hasta la fecha, en la que el presentador entre por la pantalla del renovado plató, que cuenta con una gran pantalla trasera y otra que sobrevuela al público y desde la cual tendrán acceso a las imágenes que ahí se emitan.

La cobertura habitual en televisión

La cobertura en Mediaset no va a presentar grandes diferencias en comparación con lo visto en los últimos años. Los jueves serán las galas en directo, que estarán presentadas por Jorge Javier Vázquez, que sustituye a Jordi González y con el que, según Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, están trabajando en un proyecto que está aun en un estado muy embrionario. Jorge conectará en la casa y vivirá las expulsiones de primera mano, en compañía de los defensores de los VIPs que estén en el programa.

Los domingos será el turno de Sandra Barneda y sus habituales debates, en el que habrá una gran cantidad de colaboradores con los que tratarán las situaciones más destacadas de lo que haya sucedido en el interior de la casa. Junto a Barneda y Vázquez, será Lara Álvarez la que se haga cargo de conducir el «Última Hora», en prime time, en el que se ofrecerá las novedades que han acontecido a los concursantes.

Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda serán los conductores de «Gran Hermano VIP» - DE SAN BERNARDO

En los canales de la TDT de Mediaset, Divinity y BeMad, también se recogerán diferentes contenidos de «Gran Hermano VIP». Por su parte, en «Cazamariposas» se ubicará el resumen diario de la edición, y a lo largo del día se realizarán diferentes conexiones con el canal 24 horas a través de BeMad.

Una cobertura multimedia renovada y más intensiva

La cobertura digital de la casa va a ser la más importante hasta la fecha del concurso. Tras la retirada del canal 24 horas en «Gran Hermano Revolution», han querido apostar por una doble señal ininterrumpida a través de Mitele y la App para smartphones y tablets de «Gran Hermano VIP» que ya está disponible en las plataformas para su descarga. Será el usuario el que, por primera vez, pueda elegir qué quiere ver del interior de Guadalix de la Sierra. Además, durante los primeros 10 días estará disponible una de esas señales a través del canal de YouTube de Mediaset.

El plató se ha construido ex profeso para la nueva edición de «Gran Hermano VIP» - MEDIASET

La aplicación para móviles también servirá para seguir en directo galas, debates y últimas horas, los videos y todo lo que suceda en el concurso, junto a los blogs del minutado y de «El Gato Encerrado». Además, en la aplicación tendrá un mayor peso la interactividad con los fans, que tomarán más decisiones a través de encuestas que, posteriormente, tendrán un impacto directo en la convivencia de la casa. En los próximos días también se habilitará un número de teléfono para recibir alertas, vía «Whatsapp» para todos aquellos que quieran suscribirse.

La interactividad con los espectadores también traspasará la pantalla, ya que los famosos contarán en el interior con unos teléfonos y ordenadores para poder mandar mensajes al exterior. Sin conexión a internet, estos dispositivos les permitirá seguir informando a sus allegados y seguidores a través de las redes sociales, sin poder recibir respuesta alguna.

El casting, incompleto

El casting no está todavía completo, y no se conocen a todos los concursantes que «se atreverán a entrar» en la sexta edición de «Gran Hermano VIP». Mónica Hoyos, Ángel Garó, Aurah Ruiz, Oriana, Darker, El Koala, Makoke, Suso, Aramís Fuster, Verdeliss y Asraf Beno son los once concursantes confirmados, a los que hay que sumar el último confirmado: Isa Pantoja. La menor del clan sigue los pasos de su hermano, Kiko Rivera, cuando después de participar en «Supervivientes» entró en «Gran Hermano VIP».

Isa Pantoja es la última concursante confirmada antes de que empiece el programa - MEDIASET

A los doce concursantes de los que se conocen , habrá que sumar un número indeterminado de sorpresas que entrarán directamente el jueves en la gala. Entre dos y 20 son los concursantes que tendrán que añadirse a la lista, y que seguro que darán mucho de qué hablar. Pero para ello habrá que esperar hasta el jueves, día en el que, a las 22.00, Jorge Javier Vázquez dará el pistoletazo de salida a una edición de «Gran Hermano VIP» muy esperada.