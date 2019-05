El dardo de María Teresa Campos a Toñi Moreno: «Me has fallado por cobarde»

Actualizado 28/05/2019 a las 11:33

El pasado lunes, y en prime time, María Teresa Campos hizo su reaparición en televisión después de poner punto y final al contrato que tenía la presentadora con Mediaset España. Desde su repentino ictus, en mayo de 2017, la matriarca de «Las Campos» no ha vuelto de forma estable a televisión. Aunque grabó varios episodios del docureality que protagonizaba, no volvió a presentar ningún espacio para la cadena, y ahora ni siquiera tiene una televisión en la que trabajar.

Por ello, y aprovechando su desvinculación oficial con Telecinco, María Teresa Campos concedió el pasado lunes una entrevista a la presentadora Toñi Moreno en el programa «Un año de tu vida», de Canal Sur. Moreno vivió sus primeros pasos en el medio de mano de Campos, por lo que el encuentro se preveía muy intenso. Para darle a María Teresa Campos la bienvenida al plató, Moreno la presentó como «mi maestra», sin poder reprimir las lágrimas desde el momento en el que la vio entrar.

Sin embargo, los dardos empezaron a cruzarse en cuestión de minutos. Uno de los temas que más molestan a María Teresa Campos es que no dejen de preguntarle por la calle por su estado de salud. «Yo no sé por qué la gente no cree que esté bien», afirmó en la entrevista, dejando claro que en lo único en lo que el estado no es normal es en su carrera. «Estoy esperando retomar mi vida profesional normal, porque los que nos dedicamos a hacer cosas para el público nos retira el público cuando no nos quiere ver. Inmodestamente pienso que eso no ha pasado porque no me dejan de preguntar por la calle por mi regreso». María Teresa Campos añadió que el gustaría «cerrar mi carrera profesional como yo quiera y no como crean otros».

Especialmente tenso fue el momento en el que empezaron a hablar de sus diferencias surgidas a raíz del hecho de que Moreno le hubiera «quitado» a Campos la franja en la que se movía «¡Qué tiempo tan feliz!» con «Viva la vida». «No me fallaste por lo que tu crees que me fallaste. ¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde. Me lo tenías que haber dicho y yo te hubiera contestado "hija, pues para que lo haga otra antes prefiero mil veces que lo hagas tu"», le contestó María Teresa Campos a una Toñi Moreno que se disculpó, algo incrédula por la supuesta respuesta que le habría dado la veterana periodista, que quiso continuar con su discurso. «Claro que te habría dicho eso, si a mi ya me lo habían quitado. No voy a dar ni el gusto de decir nada. Algunas veces pienso que he escrito siete libros, y a lo mejor escribo el octavo con esta historia tan bonita. Pero eso no es para ahora».

Moreno, ante el argumentario de María Teresa Campos, quiso agradecerle el gesto, mostrar sus disculpas y recordarle algo que le había dolido en lo más profundo del alma. «Pues perdóname entonces. Yo no tenía la sensación en ese momento de haberte fallado. A ella lo que le molestó —dijo mirando al público en plató— es que no se lo conté, me ha llegado por todos lados. No la llamé y te pido perdón. Yo sabía que se te iba a pasar, porque te conozco. Es la persona más generosa que he conocido profesionalmente, pero a mi me dolió mucho que, cuando te dio el ictus, yo me moría de angustia y no podía hablar contigo, mientras que otros sí que podían. A mi Carmen Borrego me decía que no te llamara para no alterarte».

María Teresa Campos reconoció desconocer este hecho, ya que en ese delicado momento sus hijas se convirtieron en sus máximas protectoras, y velaban por el bienestar de su madre. Así fue como justificó la reacción de Borrego ante las llamadas de Toñi Moreno, que comprendió en todo momento la situación por la que estaba pasando su «maestra» televisiva.