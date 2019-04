El drama de las Campos las empuja fuera de «Sálvame»

Actualizado 30/04/2019 a las 09:57

El drama de las Campos sigue ocupando minutos en la parrilla de Telecinco. La participación de Carmen Borrego en «Sálvame Okupa», el tartazo de la discordia y una presunta ficticia baja laboral de la colaboradora de Mediaset han puesto —si no lo estaba ya— contra las cuerdas a la hermana de Terelu. Borrego lleva días sin aparecer por «Sálvame» y tampoco se le espera. Terelu Campos tampoco está pisando estos días el plató de Telecinco y todo apunta, según anunció la colaboradora en su última espantada, que se ha ido «para no volver». Aunque todo parece fruto del enfado, la marcha de las Campos de «Sálvame» podría no ser tan casual como parece.

Raúl Prieto, quien fuese director del espacio de Telecinco, ha cambiado de programa y dirige ahora «Viva la vida», espacio en el que le gustaría contar con las hermanas Campos para aumentar la audiencia en las tardes del fin de semana. Carmen Borrego y Terelu, por su parte, habrían dado ya el visto bueno al cambio de chaqueta al ser «Viva la vida» un formato notablemente menos polémico que el conducido por Jorge Javier Vázquez.

Este fin de semana, de hecho, Carmen Borrego apareción en el programa de Emma García para relatar su estado actual tras sus últimos problemas de salud. La colaboradora, sin embargo, no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido con sus compañeros de «Sálvame» ni sobre su ausencia y la de su hermana. «Carmen Borrego aparece en programas en los que parece que está mejor que en el nuestro», afirma un vídeo de «Sálvame» sobre Borrego. «Reaparece con un collarín que, de primeras, puede incluso parecer de atrezo», asegura el espacio. «No entendemos para qué narices hace un directo porque por las elecciones generales precisamente no le iban a preguntar», dice la locutora del vídeo.

La baja audiencia que «Viva la vida» acumula en sus últimas emisiones podría haber llevado a los responsables del formato a intentar dar otro aire al espacio de Telecinco. Raúl Prieto, uno de los máximos responsables del éxito de «Sálvame», estaría intentando imitar los buenos datos del programa aunque, eso sí, con contenidos menos agresivos. Terelu Campos y Carmen Borrego, con quienes Prieto mantiene una gran amistad, serían dos piezas fundamentales para conseguir este objetivo e incrementar, así, una audiencia que se acerca a los números rojos.