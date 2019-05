La dura respuesta de Carmen Borrego a Jorge Javier Vázquez

Actualizado 26/05/2019 a las 23:08

Carmen Borrego, después de abandonar «Sálvame», confesó a Emma García que había pasada los peores momentos de su vida y cargó contra el programa y sus colaboradores. Como era de esperar, la respuesta de Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio, no tardó en llegar. Calificó las palabras de Borrego de ser propias de una persona «desquiciada» e «injusta». Ahora, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a tener la palabra.

«Se me saltaron las lágrimas, No me lo esperaba de él, se le ha ido un pelín la mano», dijo Borrego, quien asegura que no le ha sentado mal todo lo que dijo Jorge Javier. La Campos ha agradecido que reconociera sus errores, pero lo que no perdona es que el presentador dijera que sus declaraciones eran «para darle de hostias hasta en el cielo del paladar».

La pequeña de las Campos también ha aprovechado para contestar algunos de los que fuesen compañeros, especialmente a aquellos que cargaron con ella tras su breve reaparición en «Sálvame Okupa». «No he ido de pobrecita. Yo tengo unas lesiones en el cuello y tengo que volverme a operar, cosa que no he dicho hasta este momento».

Esta conversación ha tenido lugar mientras Emma García, Carmen Borrego y el resto de colaboradores charlaban sobre la entrevista que Terelu Campos ofreció el pasado sábado a el «Deluxe». «Terelu y yo somos muy diferentes, yo estoy convencida de que si llego a estar anoche allí o cojo la puerta y me voy, o a lo mejor tiene que venir hasta la policía al plató. Terelu es mucho más prudente que yo», espetó.