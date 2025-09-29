Suscríbete a
ABC Premium

No ni ná

Épica y lírica fiscal

Lo que parecía iba a ser la crónica de un rechazo social a las pijadas de «Moreno Bonilla» ha tornado en otro éxito de 'Juanma'

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Eliminar el impuesto de Sucesiones, rebajar el de Donaciones o bajar los tramos del IRPF autonómico sí que tenía épica en el fragor de la batalla fiscal, la del verdadero debate ideológico entre izquierda y derecha elevado sobre el dilema de dónde tiene que estar ... el dinero: si en el bolsillo de los sujetos pasivos y tiesos o en las arcas del Estado de los mil asesores de Sánchez. Pero ese ya es terreno conquistado para el presidente Moreno. Acostumbrados a aquellas conquistas, las últimas bajadas de impuestos anunciadas por la Junta de Andalucía, salvo la que hace mención a los alquileres de jóvenes y mayores y esta última que afecta a las personas celíacas –la primera por necesaria y la segunda por justa–, han supuesto un giro de guion en el debate. De la épica de bajar los grandes impuestos hemos pasado a la lírica de las gratificaciones en la Renta por tener mascota o apuntarse al gimnasio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app