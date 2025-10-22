Suscríbete a
Leonor y las campanas, nieve en Artillería

Permutemos las despedidas de soltero por 'Las bodas de Fígaro' y fidelicemos con 'Fidelio' a los viajeros que han de llegar a una ciudad que sea un lugar donde palpite una industria cultural

José María Jurado

Terminó el primer Festival de Ópera de Sevilla y don Giovanni arde ya en los infiernos, pero nunca olvidaremos los instantes de extremada belleza que nos ha legado el certamen. Ciento cincuenta años después de que Carmen se asomara por vez primera a la fachada ... de la Fábrica de Tabacos para cantar, entre volutas de humo, al voluble amor; doscientos cincuenta años después de que Manuel del Pópulo García, el primer y genuino 'Barbero de Sevilla', fuera bautizado en la parroquia de la Magdalena, la ciudad de las más de ciento cincuenta óperas ha renovado su alianza con la lírica.

