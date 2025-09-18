Suscríbete a
ABC Premium

comentarios reales

«Wel underfõn», Antonio Rivero Taravillo

La inmensa obra de Antonio supone casi 20 años de fecunda creación y trabajo a destajo

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

Esta funcionalidad es sólo para registrados

EN 'Otras inquisiciones' (1960), Jorge Luis Borges abrochó el ensayo titulado «Sobre Chesterton» citando una parábola del 'Pilgrim's Progress' (1678) de John Bunyan: el guardián de una ciudad amurallada custodiada por feroces guerreros pregunta si existe alguien digno que quiera inscribir su nombre en ... el Libro del Rey. Un hombre intrépido se allega al guardián para decirle «Anote mi nombre, señor». Aquel paladín sacó la espada, se arrojó sobre los guerreros, recibió y devolvió sangrientas heridas, hasta que logró entrar en la ciudad amurallada. En la última línea, Borges sentenció que Chesterton dedicó su vida a escribir esa parábola. Antonio Rivero Taravillo también ha escrito su nombre en el mismo libro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app