tribuna abierta

La falsa dicotomía entre tecnología y humanidad

La humanización auténtica debe definirse por la presencia de valores: dignidad, respeto, individualización del cuidado y atención integral a la persona que sufre

Ernesto Sánchez

Un falso dilema recorre los hospitales del siglo XXI: ¿tecnología o humanidad? De un lado, los defensores de la revolución digital prometen diagnósticos infalibles mediante algoritmos y cirugías robotizadas de precisión milimétrica. Del otro, los adalides de la medicina humana claman por recuperar la escucha, ... la empatía y el contacto directo que, según denuncian, la tecnología está devorando sin piedad. Este enfrentamiento, que ha colonizado debates académicos y decisiones hospitalarias, parte de una premisa errónea que conviene desmontar: la idea de que humanización y tecnología constituyen fuerzas antagónicas en un juego de suma cero.

