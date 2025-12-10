Eduard Blasi, abogado, sobre si la DGT puede controlar nuestros movimientos con la baliza V16: «Te voy a contar algo importante»

El nuevo año está a punto de comenzar y traerá consigo varios cambios. Uno de ellos afectará directamente a la circulación y la movilidad en las carreteras. Desde el 1 de enero de 2026, llevar la baliza V16 en el coche será obligatorio para todos los conductores de España ... .

La Dirección General de Tráfico (DGT) indica que este dispositivo nace con el objetivo de reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro y para mejorar la seguridad vial en nuestro país. «Se trata de una pequeña baliza amarilla capaz de emitir una luz intermitente de alta intensidad a 360º durante 30 minutos», explica el organismo.

Además, este aparato tiene la peculiaridad de que está dotado de conectividad. Esto quiere decir que, en caso de avería o accidente, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios del incidente.

Lo cierto es que esta funcionalidad ha generado grandes dudas entre la población. Y es que hay quienes se preguntan si la baliza V16 nos va a poder rastraer, vigilar o controlar nuestros movimientos. Eduard Blasi, abogado especializado en derecho digital, inteligencia artificial y gobernanza de la información, ha resulto esta cuestión.

El abogado Eduard Blasi aclara si la DGT puede controlar nuestros movimientos con la baliza V16

Ante el aluvión de dudas sobre si la DGT puede controlar y vigilar a los conductores de España mediante la baliza V16, el abogado Eduard Blasi se ha visto obligado a arrojar luz sobre este asunto. «La idea de que alguien sepa en todo momento dónde estamos ha generado bastante preocupación. Te voy a contar algo importante», ha dicho en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

El experto, especializado en derecho digital, inteligencia artificial y gobernanza de la información, afirma que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado un comunicado para aclararlo. «La baliza no está vinculada a tu nombre, ni a tu matrícula, ni a ningún dato personal. Tampoco hay que registrarse. Por lo tanto, la DGT no sabe quién la ha comprado», sostiene.

Blasi indica, además, que la baliza V16 «no transmite ningún dato de forma continua cuando se encuentra apagada». «Solo se activa manualmente cuando hay una avería. En ese momento, sí se envía la ubicación, pero no se guardan historiales, ni recorridos, ni permite hacer un seguimiento», añade.

«La norma prohíbe expresamente que tenga otras capacidades. Sirve única y exclusivamente para hacer visible el coche parado y avisar del incidente. Nada más», concluye el abogado.