Preguntan a Albert Rivera si quiere volver a la primera línea de la política nacional y es contundente en su respuesta: «Hay partidos que llaman a mi puerta»

Albert Rivera lleva ya tiempo apartado de la primera línea política. Dimitió tras el batacazo electoral de Ciudadanos en la repetición electoral de 2019 en la que la formación pasó de 57 esaños a tan solo 10.

Rivera, cuando aún su partido no ... había tocado techo, llegó a escenificar un pacto con Pedro Sánchez en 2016 por el que apoyaría al actual presidente del Gobierno en una posible investidura. Finalmente no se dio la opción de que Sánchez llegara a La Moncloa en ese momento, aunque sí lo hizo años más tarde con la moción de censura a Mariano Rajoy.

En 2019, con la convocatoria electoral, Ciudadanos se quedó muy cerca de superar en diputados al PP y entonces muchos vieron incluso a Rivera como vicepresidente. Pero el pacto no se produjo. Con la repetición electoral y el descalabro de Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo para formar un Gobierno de coalición.

Desde entonces, Rivera ha tenido épocas más presentes en la vida pública y otras más apartadas, además de trabajar en el sector privado. En la actualidad, el expolítico tiene una consultora, RV+, ofrece charlas y conferencias y es el presidente del club de negocios Raheem. Además, colabora con programas de televisión y ofrece entrevistas dando su visión de la situación actual de España.

Albert Rivera habla de si volvería a la primera línea política

En una de las últimas, concedida a 'Vanity Fair', Rivera ha respondido a todos aquellos quienes consideran que en algún momento podría regresar a la primera línea de la política: «No». Explica que varias personas, en público y en privado, se lo han cuestionado y que incluso ha tenido propuestas: «No voy a decir nombres, pero hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta».

En el citado medio, Albert Rivera explica que «lo difícil es marcharte sin rencor» y asegura que se siente «un privilegiado» por todo lo que ha vivido durante su etapa política. Un camino distinto han seguido algunos de sus compañeros que han recalado en otras formaciones. A ellos, Rivera afirma que no les tiene en cuenta esa decisión porque «ser liberal es una forma de ser que implica respetar esas decisiones».

De hecho, aunque él ya no iba a estar en ningún partido explica que algunos de sus excompañeros fueron a pedirle «el visto bueno». También hubo los que le pedían que volviera. «Intento ser coherente y, a quienes ahora están en otros gobiernos o partidos les deseo lo mejor y me veo con ellos, así como con los que se quedaron en Ciudadanos o volvieron al sector privado», explica sobre esos equilibrios.

Por la calle, según cuenta en 'Vanity Fair', también muchas personas le muestran su «respeto» por la decisión que tomó hace más de un lustro. Rivera percibe también que «la gente tiene su pequeña ilusión o su teoría sobre por qué no vuelvo, o sobre si hay o no un espacio para un partido así». Él se descarta, pero avisa: «Si alguien lo intenta, tendrá mi aplauso. Otra cosa es que le salga o que yo esté de acuerdo, pero nunca lo criticaré».