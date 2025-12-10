Muere Robe Iniesta a los 63 años: reacciones en directo y última hora de hoy tras el fallecimiento del líder de Extremoduro

Sigue las reacciones del mundo de la música, la cultura y la política tras conocerse el fallecimiento del cantante y compositor Robe Iniesta, hoy, miércoles 10 de diciembre.

07:15 El comunicado de Dromedario Records «Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones», ha dicho su agencia Dromedario Records en el comunicado donde han detallado que en los próximos días darán más información sobre el lugar y la hora para despedir a Robe en Plasencia.

07:10 El cantante canceló de urgencia sus conciertos el año pasado El cantante canceló de urgencia el año pasado los conciertos de despedida de su gira tras «ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar». Dicha afección le obligaba a guardar reposo absoluto «poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario».