La Aemet da la fecha de la llegada de fuertes lluvias a España: estas son las zonas afectadas

El frío extremo que causó una masa de aire ártico en España durante el pasado mes de noviembre ha dado una tregua para pasar a temperaturas menos agresivas.

Así lo señaló la Aemet a principios de semana: «Temperaturas suaves para la época, sin ... frío intenso». No obstante, lo que sí regresa esta semana a nuestro país es la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé la «llegada de frentes que provocarán lluvias en la mitad oeste peninsular». Estas, además, podran ser «fuertes y persistentes».

☔️ La llegada de frentes provocará lluvias en la mitad oeste peninsular a partir del martes o miércoles. Locamente serán fuertes y persistentes.



🌡Temperaturas suaves para la época, sin frío intenso. Cota de nieve alta. Bajará los últimos días de la semana. pic.twitter.com/pJO1igFCXs — AEMET (@AEMET_Esp) December 7, 2025

Las lluvias llegan a partir de este miércoles

Ya en la tarde del martes las lluvias aparecieron en algunos puntos. Pero es este miércoles cuando se prevé que los frentes estén más extendidos, según la Aemet. En cuanto la nieve, aparecerá en cotas altas porque las temperaturas no son tan frías e incluso se prevé que los termómetros puedan llegar hasta los 24 grados en algunos puntos del Mediterráneo.

Con detalle, para este miércoles, los cielos estarán predominantemente nubosos en la Península, aunque no se espera que afecte a la fachada oriental ni a Baleares. Las precipitaciones, no obstante, se darán en amplicas zonas de la Península: «El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados con probabilidad de ser fuertes en Huelva sin descartarlas persistentes».

La Aemet avisa también de que en áreas del oeste del sistema Central las precipitaciones también podrán ser localmente fuertes. En Canarias, los cielos estarán nubosos y las lluvias pueden ser en este caso débiles en vertientes norte y este de las islas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en Canarias y en la mayor parte de la Península, especialemente en la meseta Sur y en el interior de Andalucía. Las mínimas descenderán en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán, con pocos cambios en las islas y predominio de los aumentos en el resto.

El jueves, mayor estabilidad

Aunque para este día se podrán mantener los cielos nubosos, se espera que la jornada esté marcada por la estabilidd en Baleares y en la mayor parte de la Península.

Sin embargo, también se podrán dar precipitaciones, sobre todo a últimas horas, en el tercio noroeste y sistema Central occidental, con posibilidad de ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega. En el golfo de Cádiz, el Estrecho y oeste de Alborán también podría producirse alguna precipitación ocasional.

Las máximas descenderán en la fachada oriental peninsular, este de Alborán, interior noroeste peninsular y sur de Canarias y predominarán los ascensos en el resto. Las mínimas tendrán pocos cambios en Baleares, tercio norte peninsular y litorales de la fachada oriental y descenderñan en el resto.