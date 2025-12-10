Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

La Aemet da la fecha de la llegada de fuertes lluvias a España: estas son las zonas afectadas

Aunque las temperaturas serán más moderadas, la agencia de meteorología avisa de frentes asociados a borrascas atlánticas

Mario Picazo pone en alerta a España por la llegada de «un tren de frentes»: lluvias considerables en estas zonas del país

La Aemet da la fecha de la llegada de fuertes lluvias a España: estas son las zonas afectadas
La Aemet da la fecha de la llegada de fuertes lluvias a España: estas son las zonas afectadas ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El frío extremo que causó una masa de aire ártico en España durante el pasado mes de noviembre ha dado una tregua para pasar a temperaturas menos agresivas.

Así lo señaló la Aemet a principios de semana: «Temperaturas suaves para la época, sin ... frío intenso». No obstante, lo que sí regresa esta semana a nuestro país es la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé la «llegada de frentes que provocarán lluvias en la mitad oeste peninsular». Estas, además, podran ser «fuertes y persistentes».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app