EL zoo de Dinamarca ha pedido a sus ciudadanos que entreguen a sus mascotas que no deseen mantener para alimentar a los leones y a los tigres. Gran escándalo mundial promovido por la CNN, 'The Guardian' y 'The New York Times', al considerar que ... un zoo ha de preservar la vida de los animales y no pedir sacrificios. Es un escándalo muy socialista. Derechos sin deberes, carnívoros sin carne, hacer ver que no sabemos qué come el lobo. Es un escándalo naíf, pero en el fondo no tan naíf, porque hemos aprendido de la Historia que los que tanto se preocupan por los derechos de los animales suelen pisotear a las personas. La corrupción es transversal pero la negación de la dimensión sagrada de la vida e intentar sustituir al hombre por cualquier bestia o cosa es la esencia del socialismo.

Decir 'mascotas' es el primer error. No son mascotas. Son animales. Tampoco son personas pese a la transferencia sentimental injusta e insensible que hacemos. Era de esperar que la CNN y 'The New York Times' acabaran empatizando con los animales, basta con ver cómo tratan al Estado de Israel y al intento del presidente Trump por consolidar una América más fuerte y más libre. Que los leones y los tigres se coman a animales inferiores en la cadena trófica sólo puede indignar a patanes y masones, como olvidar que todos los animales –todos– están a nuestra disposición para lo que nos plazca. También es un error pensar que los zoos sirven para preservar la vida animal. Los zoos no sirven. Los zoos están. Y están para ganar dinero exhibiendo a los animales en pro de la diversión humana. Nos gustan los espectáculos de delfines y de orcas. No hay que mezclar el conocimiento con esto. Se puede aprovechar para saber si uno quiere, pero no es el propósito, del mismo modo que se pueden estudiar las montañas rusas si te dedicas a construirlas o te gusta la ingeniería pero el propósito no es saber cómo funcionan sino disfrutarlas. El zoo de Barcelona, como haciéndose el moralmente superior y el culturalmente avanzado, se ha pronunciado también contra los daneses y ha dicho que sus animales se alimentan sólo de bestias sacrificadas en el matadero, un lugar que como todo el mundo sabe es muy agradable y allí sí que los animales reciben un buen trato. Los que vienen a salvarte siempre te acaban poniendo en fila y al final hay un charco. Tener animales domésticos o domesticados es comprar compañía barata, exigirse menos, pasar de agache por la gran causa de la Humanidad. Mascota es un plus de intemperie, derrota. Ser un hombre es un compromiso con la Creación y con los demás hombres. No con los gatos, No con los loros. No con los hámsters. Si no quieres estar sólo crea tu familia y no te extrañes de que te confundamos con no más que carnaza si tratas de escapar por la puerta trasera de la vida.

